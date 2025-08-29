Опасный комплимент: почему не стоит говорить "приятного аппетита"

Обычная вежливая фраза за столом способна негативно сказаться на пищеварении. Об этом рассказала гастроэнтеролог Юлия Сластен в беседе с NEWS.ru.

В чём проблема

По словам врача, пожелание "приятного аппетита" заставляет человека отвечать, а значит — говорить во время еды.

"В итоге в силу вежливого посыла трапезничающий должен как-то отреагировать вместо того, чтобы спокойно принять пищу. Когда человек ест, нельзя торопиться, разговаривать, отвлекаться. Это важно для процесса пищеварения", — пояснила Сластен.

Как это принято во Франции

Гастроэнтеролог напомнила, что во Франции, откуда пришло выражение Bon appétit, его произносят только хозяева или повара. В кругу близких и коллег такое пожелание считается лишним и даже неуместным.

Что лучше сказать

Вместо привычного пожелания Сластен советует вспомнить старую советскую фразу:

"Когда я ем, я глух и нем".