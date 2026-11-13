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Bombardier BD-700-1A10
Bombardier BD-700-1A10
© commons.wikimedia by Allen Zhao is licensed under GNU Free Documentation License
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 15:05

Канада задумалась о будущем в небе: Bombardier и BAE Systems наметили перемены в боевой авиации

Канадский авиастроитель Bombardier и британский оборонный концерн BAE Systems подписали меморандум о взаимопонимании о совместной разработке перспективных технологий для боевой авиации Канады. О соглашении объявили 28 октября в Оттаве на Канадском аэрокосмическом саммите.

Компании изучат возможность создать самолет нового поколения или разработать общие технологические решения. Приоритетными направлениями названы:

  • разработка бортового целевого оборудования;
  • системная интеграция;
  • цифровое проектирование;
  • передовые технологии производства;
  • долгосрочное техническое сопровождение продукции.

Для Bombardier партнерство может стать шагом от роли поставщика базовых самолетов к созданию собственной оборонной продукции. До сих пор компания в основном поставляла так называемые «зеленые» административные самолеты Global 6000/6500 — без бортового оборудования. Такие интеграторы, как L3Harris и Saab, переоборудовали их в самолеты наблюдения и другие специализированные машины.

Соглашение подписано на фоне перемен в оборонных закупках Канады. Премьер-министр Марк Карни заявил, что страна намерена меньше зависеть от традиционных американских поставщиков и отдавать предпочтение своим компаниям. Чтобы ускорить закупки, в 2025 году было создано Агентство по оборонным инвестициям. Сейчас обсуждается возможность преобразовать его в государственную корпорацию с более широкими правами на заключение контрактов и стратегические инвестиции.

Bombardier может выиграть и от переговоров правительства Канады со шведской Saab о покупке шести самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye, построенных на базе Global 6500. Saab рассматривает возможность собирать эти машины в Канаде.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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