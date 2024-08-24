Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 91,6012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 101,6125
Большой парад планет увидят жители Земли 28 августа
  1. Главная
  2. Наука

Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн можно будет наблюдать в ночь на 28 августа

Большой парад планет увидят жители Земли 28 августа

В августе Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн видны с полуночи до рассвета. К концу месяца на утреннем небе после 04:00 мск начинает появляться Меркурий, а 28 августа к ним присоединится серп убывающей Луны, которая будет находиться недалеко от Марса. Все они будут расположены к востоку (справа) от восходящего Солнца.

Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и убывающая Луна расположатся по одну сторону от Солнца утром в среду, 28 августа. Условный парад планет займет на небе сектор в границах около 160 градусов, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В августе Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн наблюдаются с полночи до рассвета. В конце месяца на утреннем небе после 04:00 мск начинает появляться Меркурий, а 28 августа к ним присоединится серп убывающей Луны, которая будет находиться недалеко от Марса. Все они расположатся восточнее (справа) от восходящего Солнца.

При ясной погоде часть участников парада можно будет увидеть невооруженным глазом, а остальные - в мощный бинокль или телескоп. В планетарии августовский парад назвали условным, так как планеты будут располагаться в слишком большом секторе.

"В астрономии нет четкого критерия "близости" планет, поэтому термин "парад планет" носит качественный характер", - также уточнили в организации, напомнив о том, что это понятие не относится к научным и используется для популяризации астрономии.

Парад планет наблюдается, когда несколько видимых невооруженным глазом планет оказываются достаточно близко друг к другу и видны (либо не видны, если находятся вблизи Солнца) в узком (20-30 градусов) секторе неба. Большой парад планет происходит, когда таким образом собираются пять и более планет. Малый парад происходит, если рядом оказываются четыре планеты. Малые парады планет происходят примерно каждые 20 лет, большие - гораздо реже.

Фото: Wikimedia Commons/ Собственная работа , Радослав Зиомбер , ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International .)

Мир

Главный мышелов Британии, Ларри, уверяет, что его здоровье в порядке

Главный мышелов Британии, Ларри, уверяет, что его здоровье в порядке

Главный охотник за мышами в Великобритании, проживающий на знаменитой улице Даунинг-стрит, кот Ларри, успокоил всех, заявив, что его здоровье в полном порядке. Это произошло в контексте сообщений о подготовке специфического плана, который будет активирован в случае его скорбной утраты.

Читать полностью
Глава МАГАТЭ Гросси отметил военную активность рядом со станцией

Глава МАГАТЭ Гросси отметил военную активность рядом со станцией

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) столкнулась с временной потерей связи с последней действующей резервной линией электропередачи, что произошло на фоне усиливающейся военной активности в регионе.

Читать полностью

Общество

Продюсер Дворцов: невестке Наташи Королёвой следует получить образование

Продюсер Дворцов: невестке Наташи Королёвой следует получить образование

Продюсер Сергей Дворцов посоветовал Мелиссе Фокс, невестке певицы Наташи Королёвой, получить образование.

Читать полностью
Певица Люся Чеботина считает рок-музыку воплощением романтики

Певица Люся Чеботина считает рок-музыку воплощением романтики

Певица Люся Чеботина поделилась своими музыкальными предпочтениями и взглядами на мужскую романтику.

Читать полностью

Новости