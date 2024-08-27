Новые театральные сезоны начнутся с выступлений Гергиева в Большом и Мариинском театрах

Открытие сезонов в Большом и Мариинском театрах произойдёт с выступлениями Гергиева.

Большой театр начнет свой 249-й сезон с концерта и спектакля "Спящая красавица" в хореографической интерпретации Юрия Григоровича, тогда как Мариинский театр откроет 242-й сезон выступлением большого симфонического оркестра. В обоих театрах дирижером на открытиях станет Валерий Гергиев, возглавляющий оба учреждения.

В Большом театре 7 сентября в 12:00 пройдет концерт, в программе которого будут звучать торжественная увертюра "1812 год" и кантаты "Москва" Петра Чайковского и "Александр Невский" Сергея Прокофьева. Эти произведения прозвучат в исполнении симфонического оркестра и хора театра под руководством Гергиева.

В тот же день вечером на Исторической сцене состоится премьера балета "Спящая красавица" Чайковского, поставленная Юрием Григоровичем и оформленная Симоном Вирсаладзе. Как сообщили в пресс-службе, этот балет, который не ставился на сцене театра в течение нескольких лет, был возобновлен балетмейстером Региной Никифоровой. Дирижерское место также займет Гергиев.

Кроме того, на Театральной площади перед историческим зданием театра будет организована трансляция спектакля на большом экране. Это событие будет доступно не только на площади, но и в семи кинотеатрах Москвы, а также более чем ста крупнейших кинотеатрах России, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Калининград, Тюмень, Сургут и другие города.

Мариинский театр откроет свой сезон 5 сентября в Концертном зале, где будет исполнена Торжественная месса Людвига ван Бетховена. Исполнять произведение будет большой симфонический оркестр, орган, смешанный хор и четыре солиста под управлением Гергиева.

6 сентября на сцене Мариинского-2 новый сезон начнется с монументальной оперы Модеста Мусоргского "Хованщина", за дирижерским пультом будет Гергиев. На исторической сцене первый спектакль сезона пройдет 14 сентября и будет представлен "Евгением Онегиным" П. Чайковского в постановке Юрия Темирканова.

17 сентября балетный сезон в Мариинском театре откроется постановкой "Лебединого озера" Чайковского, которая будет посвящена юбилею педагога Марины Васильевой. Открытие сезонов обещает быть ярким и запоминающимся, представляя разнообразие музыкального и театрального искусства.

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