Сапсан, головной тяговый вагон сзади
Сапсан, головной тяговый вагон сзади
© Wikimedia Commons by ragnaroek is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:22

Больше места — меньше раздражения: южные поезда ждёт тихая революция

РЖД запустит вагоны увеличенного габарита на южных направлениях с 2026 года — Иван Колесников

Железнодорожные поездки на юг России в ближайшие годы станут заметно комфортнее за счёт обновления подвижного состава. Уже с 2026 года пассажиры популярных курортных направлений смогут оценить вагоны нового формата, отличающиеся увеличенными размерами и большей вместимостью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство РЖД.

Новые вагоны на южных маршрутах

Купейные вагоны увеличенного габарита планируется задействовать прежде всего на южных направлениях. Речь идёт о поездах, следующих к черноморским курортам, которые традиционно пользуются высоким спросом в туристический сезон.

Как уточнил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников, первыми такие вагоны появятся в составах, идущих в сторону Анапы и Адлера. Именно эти маршруты рассматриваются как приоритетные для внедрения обновлённого подвижного состава.

"Вагоны этого габарита будут работать на юг. В следующем году мы увидим эти вагоны в поездах в сторону нашего юга в первую очередь Анапы и Адлера", — сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.

Чем отличаются вагоны увеличенного габарита

Новые купейные вагоны разработаны с акцентом на комфорт пассажиров. Они имеют большую вместимость — в одном купейном вагоне предусмотрено 40 мест вместо привычных 36. Это стало возможным за счёт изменений в компоновке салона и увеличения его габаритов.

Спальные места также были переработаны. Ширина полок стала больше на три сантиметра, верхняя полка удлинилась на 16 сантиметров, а нижняя — на шесть. Кроме того, проход по салону стал шире, что упрощает перемещение пассажиров и работу проводников.

Перспективы обновления парка

Впервые пассажирские вагоны увеличенного габарита РЖД представили в августе. Тогда в компании подчёркивали, что это не разовый проект, а элемент долгосрочной стратегии обновления подвижного состава.

Ранее Иван Колесников отмечал, что в перспективе именно такие вагоны должны стать преобладающими на сети РЖД. Их внедрение рассматривается как один из шагов по повышению качества пассажирских перевозок на фоне роста внутреннего туризма.

