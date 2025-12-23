Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка на новогодней вечеринке
Девушка на новогодней вечеринке
© Мария Круглова is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:20

Больше болтать, меньше пить: как сохранить праздник по совету главного диетолога Минздрава

Минздрав рекомендовал только пригубить алкоголь в новогоднюю ночь – Виктор Тутельян

Алкоголь в новогоднюю ночь рекомендуется не пить, а только пригубить, чтобы не испортить праздник себе и окружающим. Об этом рассказал ТАСС главный внештатный специалист-диетолог Минздрава академик РАН Виктор Тутельян.

"Важно не пить, а только пригубить понемножку для настроения, чтобы не портить другим стол", — сказал Тутельян.

Он подчеркнул, что во время застолья лучше больше говорить, отвлекаться на другие темы и следить за своим поведением. Это поможет избежать переедания и чрезмерного потребления алкоголя.

"Человек, который выпил лишнего, выпадает из праздника и портит настроение как себе, так и окружающим", — добавил Тутельян.

Тутельян также отметил, что важно помнить о влиянии алкоголя на здоровье в целом. Новогодние праздники, хоть и являются временем отдыха и веселья, не должны стать причиной для нарушения нормального самочувствия и ухудшения состояния организма.

Поэтому умеренность — ключевое слово при подготовке к празднику. Важно найти баланс, чтобы не только насладиться компанией, но и сохранить бодрость и хорошее настроение на протяжении всей ночи.

