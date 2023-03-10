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Болото и вырубленный лес? Петербуржцы обеспокоены судьбой Удельного парка после
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  • Опубликована сегодня в 14:03

Болото и вырубленный лес? Петербуржцы обеспокоены судьбой Удельного парка после "благоустройства" от Смольного

Петербуржцы считают, что Удельный парк "пропадет" в связи с планами Смольного его благоустроить. Они указали на недочеты в работе Комитета по благоустройству, в частности — при взаимодействии с местными жителями, когда проектируется "преобразование" той или иной территории.

О планах по обустройства общественных пространств в передаче "Петербург — город решений" на телеканале "Санкт-Петербург" рассказала заместитель главы Комблага Лариса Канунникова.

"Санкт-Петербург участвует в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды" и в 2023 году мы планируем благоустроить 69 общественных пространств. Это большая работа, которую проводит комитет совместно с администрациями районов. Здесь хотелось бы отметить, по пожеланию жителей, в рамках голосования на федеральной платформе мы благоустраиваем сейчас Парк Авиаторов, Любашинский сад. Это те основные объекты, где уже ведутся работы. И в то же время мы заканчиваем большую ландшафтно-градостроительную линейную зону — это набережная реки Карповки", — заявила она.

Что касается Удельного парка, Канунникова отметила, что при проведении работ будут стараться сохранить деревья и проведут общественные обсуждения.

Горожане в соцсетях не верят в подобные заявления, отмечая, что в парке много старых деревьев, которые могут просто срубить и проложить тротуарную плитку. Некоторые из комментаторов напомнили чиновникам из администрации губернатора Александра Беглова, чем закончилось "благоустройство" Юнтоловского заказника в Приморском районе, где почти полностью вырубили лес.

Болото и вырубленный лес? Петербуржцы обеспокоены судьбой Удельного парка после "благоустройства" от Смольного. 11323.jpeg
Болото и вырубленный лес? Петербуржцы обеспокоены судьбой Удельного парка после "благоустройства" от Смольного. 11324.jpeg
Болото и вырубленный лес? Петербуржцы обеспокоены судьбой Удельного парка после "благоустройства" от Смольного. 11325.jpeg

Петербуржцы многократно критиковали Комблаг за несоответствие изначальных проектов по благоустройству территорий, показанных жителям города, с итоговым реальным результатом.

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