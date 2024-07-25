Комитет Государственной Думы по охране здоровья одобрил поправку, обязывающую медицинские учреждения обеспечивать доступ священнослужителей к пациентам для проведения религиозных обрядов, включая отделения реанимации. Информация о содержании поправки, рекомендованной комитетом к принятию, стала доступна агентству ТАСС.

Данное изменение предлагается внести в рамках второго чтения законопроекта, касающегося привлечения медицинских работников с альтернативным образованием к оказанию медицинской помощи. Поправка затрагивает федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Согласно действующему законодательству, медицинские организации обязаны предоставлять возможность родственникам, членам семьи или законным представителям пациента посещать его в лечебном учреждении, в том числе в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Предложенная поправка расширяет этот список, включая в него священнослужителей.

Инициатива направлена на обеспечение духовных потребностей пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях. Она отражает растущее признание важности духовной поддержки в процессе лечения и реабилитации.

Фото: commons. wikimedia.orgВячеслав Шигуров(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)