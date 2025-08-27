Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Больничная палата
Больничная палата
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:53

Чудв Арктике: как на Соловках появилась больница с соляной пещерой для жителей и туристов

На Соловецких островах построили современную больницу после 15 лет ожидания

На Соловецком архипелаге завершено строительство современной больницы, которая станет единственным медицинским учреждением такого уровня в арктическом регионе. Новый больничный комплекс, возведенный в рамках программы развития архипелага к 600-летию Соловецкого монастыря, примет пациентов уже этой осенью.

Медицинское учреждение площадью более 4000 кв. метров включает поликлинику на 40 посещений в день, стационар на 10 коек, хирургический блок, стоматологический и физиотерапевтический кабинеты, а также уникальные для региона соляную пещеру и сенсорную комнату светотерапии. Больница оснащена современным диагностическим оборудованием, включая рентген и УЗИ.

Строительство велось с многочисленными сложностями: проект начали разрабатывать еще в 2010 году, работы неоднократно приостанавливались, а в 2023 году даже было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Несмотря на первоначальный срок сдачи в ноябре 2025 года, объект удалось завершить досрочно благодаря острой необходимости в медицинской инфраструктуре для 400 местных жителей и 70 тысяч ежегодных туристов.

Больница станет филиалом Архангельской областной больницы и будет использовать телемедицинские технологии для консультаций с специалистами материка.

