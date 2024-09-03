Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.09.2024 : 90,0013
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.09.2024 : 99,2613
Лучшее упражнение при боли в спине
  1. Главная
  2. Спорт

Спина скажет спасибо: лучшее упражнение для избавления от боли

Лучшее упражнение при боли в спине

Боль в спине — это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди, независимо от возраста и образа жизни. Одним из самых эффективных упражнений для облегчения боли и укрепления мышц спины является планка.

Почему планка?

Планка — это статическое упражнение, которое активно задействует мышцы кора, включая глубокие мышцы спины, живота и бедер. Регулярное выполнение планки помогает укрепить эти мышцы, что способствует улучшению осанки, снижению нагрузки на позвоночник и уменьшению болевых ощущений.

Как правильно выполнять планку?

  1. Ложитесь на живот, затем поднимитесь на локти и носки, удерживая тело прямым, как доска.
  2. Локти должны находиться под плечами, а спина — ровной.
  3. Напрягите мышцы живота и ягодиц, избегая прогибов в пояснице.
  4. Держите это положение как можно дольше, начиная с 20-30 секунд и постепенно увеличивая время.

Фото: commons.wikimedia.org/Beat Ruest(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Нарышкин заявил об исторических связях народов России и Вьетнама

Нарышкин заявил об исторических связях народов России и Вьетнама

Председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что общая история России и Вьетнама служит прочной основой для современных отношений между Москвой и Ханоем, которые развиваются в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства.

Читать полностью
Россия проводит испытания модульного блиндажа БУР-6

Россия проводит испытания модульного блиндажа БУР-6

Модульный блиндаж БУР-6, предназначенный для размещения военнослужащих, в настоящее время проходит испытания в полевых условиях на одном из полигонов Минобороны РФ, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-производителя "МПК-Сталь" Дмитрий Карасев.

Читать полностью

Общество

Авиакомпании понесут ответственность за нарушения прав пассажиров

Авиакомпании понесут ответственность за нарушения прав пассажиров

Министерство транспорта России в ответе сенатору Айрату Гибатдинову сообщило, что в новой редакции КоАП РФ будет включена статья, предусматривающая наказание для авиакомпаний за нарушения правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа.

Читать полностью
Появились новые подробности о фигурантах дела о теракте в

Появились новые подробности о фигурантах дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Один из новых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" под Москвой, Хусейн Хамидов, проживал со своей семьей в небольшом городе Артемовский в Свердловской области, как сообщил бывший сосед.

Читать полностью

Новости