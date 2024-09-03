Спина скажет спасибо: лучшее упражнение для избавления от боли

Боль в спине — это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди, независимо от возраста и образа жизни. Одним из самых эффективных упражнений для облегчения боли и укрепления мышц спины является планка.
Почему планка?
Планка — это статическое упражнение, которое активно задействует мышцы кора, включая глубокие мышцы спины, живота и бедер. Регулярное выполнение планки помогает укрепить эти мышцы, что способствует улучшению осанки, снижению нагрузки на позвоночник и уменьшению болевых ощущений.
Как правильно выполнять планку?
- Ложитесь на живот, затем поднимитесь на локти и носки, удерживая тело прямым, как доска.
- Локти должны находиться под плечами, а спина — ровной.
- Напрягите мышцы живота и ягодиц, избегая прогибов в пояснице.
- Держите это положение как можно дольше, начиная с 20-30 секунд и постепенно увеличивая время.
Фото: commons.wikimedia.org/Beat Ruest(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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