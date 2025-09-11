Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Электровнедорожники не выжили, но фургоны дали шанс: уроки Bollinger Motors

Американский стартап Bollinger Motors перешёл с электрических внедорожников на коммерческие грузовики

Когда-то имя Bollinger Motors ассоциировалось с брутальными внедорожниками B1 и B2, которые должны были стать электрической альтернативой классическим пикапам. Но пандемия, экономические трудности и высокая себестоимость производства заставили компанию резко сменить курс. Сегодня она делает ставку не на частных покупателей, а на корпоративных клиентов — логистику, доставки и сервисные службы.

Как всё начиналось

Идея родилась у фермера-эколога Роберта Боллингера в Нью-Йорке. Ему надоело тратить время на поездки за топливом для пикапа, и он решил построить электрический грузовик для собственных нужд. Проект быстро перерос рамки гаража, и команда перебралась в Мичиган — в самую "колыбель" американского автопрома.

Первые шаги и ошибки

Модели B1 и B2 были эффектными и оригинальными, но дорогими и малодоступными. 200 миль запаса хода и тяжёлая рама делали их не конкурентами Tesla или Rivian, а нишевым продуктом для энтузиастов. Пандемия добила амбициозные планы: потребительский рынок схлопнулся, а у стартапа не было дохода.

Новый вектор развития

Решение пришло само: ставка на коммерческие фургоны и грузовики. Так появился Bollinger B4 — электрический развозной автомобиль длиной 18 футов, с кабиной над осью и поворотным радиусом почти как у Jeep Wrangler. Простота конструкции, низкий шум и отсутствие запахов сделали его удобной альтернативой дизельным "работягам".

"Когда вы начинаете с продукта, созданного для клиента, и слушаете его запросы, получается выигрыш для обеих сторон", — сказал директор по доходам Джим Коннелли.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
Тихий и экологичный транспорт Ограниченная сеть продаж
Манёвренность при больших габаритах Сложные бюрократические процедуры с субсидиями
Простое обслуживание Более высокая цена по сравнению с дизелем
Высокая доля американских комплектующих (71%) Недостаток массового производства
Возможность получать крупные госстимулы Неясные перспективы моделей B1 и B2

Сравнение: B1/B2 и B4

Характеристика B1/B2 B4
Назначение Личные внедорожники Коммерческий фургон
Запас хода ~200 миль Больше, за счёт оптимизации под работу
Цена Высокая Более доступна для корпоративных клиентов
Дизайн Брутальный, внедорожный Утилитарный
Целевая аудитория Частные покупатели Логистические компании и госструктуры

Советы шаг за шагом для бизнеса

  1. Определите, доступны ли в вашем штате субсидии на покупку коммерческих EV.

  2. Рассчитайте экономию на топливе и обслуживании по сравнению с дизельными машинами.

  3. Сравните радиус действия и грузоподъёмность с текущим автопарком.

  4. Используйте пилотную закупку 1-2 машин для тестирования.

  5. Рассмотрите возможности сервисного обслуживания: у Bollinger формируется сеть поддержки.

Мифы и правда

  • Миф: Электрические грузовики не справятся с тяжёлой работой.

  • Правда: B4 спроектирован на тяжёлой раме, рассчитан на серьёзные нагрузки.

  • Миф: Зарядка слишком долгая.

  • Правда: 800-вольтовая система обеспечивает быстрый процесс, сравнимый с конкурентами.

  • Миф: EV дороже в эксплуатации.

  • Правда: Несмотря на более высокую цену покупки, обслуживание и топливо обходятся дешевле.

FAQ

Как выбрать между дизельным и электрическим фургоном?
Если у вас маршруты до 200-250 миль и есть доступ к зарядной инфраструктуре, EV выгоднее в долгосрочной перспективе.

Сколько стоит Bollinger B4?
Окончательная цена зависит от конфигурации и субсидий. В ряде штатов скидка может достигать $120 000.

Что лучше для логистики: Rivian EDV или Bollinger B4?
Rivian ориентирован на партнёрство с Amazon, а Bollinger — на более широкий круг корпоративных клиентов.

Исторический контекст

  • 2017 — презентация концепта B1.

  • 2019 — показ B2.

  • 2020 — кризис из-за COVID, приостановка проектов.

  • 2022 — партнёрство с Mullen Automotive.

  • 2025 — переход на выпуск B4 в новом заводе в Миссисипи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Попытка выйти сразу на рынок частных покупателей с дорогим внедорожником.

  • Последствие: Замороженные проекты B1 и B2, финансовые трудности.

  • Альтернатива: Переориентация на коммерческий сегмент и выпуск B4.

А что если…

Если государство ужесточит требования по выбросам, спрос на электрические коммерческие автомобили вырастет кратно. Bollinger может стать одним из главных игроков этого сегмента, учитывая американскую сборку и ориентацию на корпоративных клиентов.

Интересные факты

Роберт Боллингер вложил в проект деньги, полученные от продажи акций Tesla. Радиус разворота B4 всего на 1,2 фута больше, чем у Jeep Wrangler. В конструкцию заложена возможность дальнейшей модернизации без кардинальной перестройки платформы.

