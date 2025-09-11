Электровнедорожники не выжили, но фургоны дали шанс: уроки Bollinger Motors
Когда-то имя Bollinger Motors ассоциировалось с брутальными внедорожниками B1 и B2, которые должны были стать электрической альтернативой классическим пикапам. Но пандемия, экономические трудности и высокая себестоимость производства заставили компанию резко сменить курс. Сегодня она делает ставку не на частных покупателей, а на корпоративных клиентов — логистику, доставки и сервисные службы.
Как всё начиналось
Идея родилась у фермера-эколога Роберта Боллингера в Нью-Йорке. Ему надоело тратить время на поездки за топливом для пикапа, и он решил построить электрический грузовик для собственных нужд. Проект быстро перерос рамки гаража, и команда перебралась в Мичиган — в самую "колыбель" американского автопрома.
Первые шаги и ошибки
Модели B1 и B2 были эффектными и оригинальными, но дорогими и малодоступными. 200 миль запаса хода и тяжёлая рама делали их не конкурентами Tesla или Rivian, а нишевым продуктом для энтузиастов. Пандемия добила амбициозные планы: потребительский рынок схлопнулся, а у стартапа не было дохода.
Новый вектор развития
Решение пришло само: ставка на коммерческие фургоны и грузовики. Так появился Bollinger B4 — электрический развозной автомобиль длиной 18 футов, с кабиной над осью и поворотным радиусом почти как у Jeep Wrangler. Простота конструкции, низкий шум и отсутствие запахов сделали его удобной альтернативой дизельным "работягам".
"Когда вы начинаете с продукта, созданного для клиента, и слушаете его запросы, получается выигрыш для обеих сторон", — сказал директор по доходам Джим Коннелли.
Преимущества и недостатки
|Плюсы
|Минусы
|Тихий и экологичный транспорт
|Ограниченная сеть продаж
|Манёвренность при больших габаритах
|Сложные бюрократические процедуры с субсидиями
|Простое обслуживание
|Более высокая цена по сравнению с дизелем
|Высокая доля американских комплектующих (71%)
|Недостаток массового производства
|Возможность получать крупные госстимулы
|Неясные перспективы моделей B1 и B2
Сравнение: B1/B2 и B4
|Характеристика
|B1/B2
|B4
|Назначение
|Личные внедорожники
|Коммерческий фургон
|Запас хода
|~200 миль
|Больше, за счёт оптимизации под работу
|Цена
|Высокая
|Более доступна для корпоративных клиентов
|Дизайн
|Брутальный, внедорожный
|Утилитарный
|Целевая аудитория
|Частные покупатели
|Логистические компании и госструктуры
Советы шаг за шагом для бизнеса
-
Определите, доступны ли в вашем штате субсидии на покупку коммерческих EV.
-
Рассчитайте экономию на топливе и обслуживании по сравнению с дизельными машинами.
-
Сравните радиус действия и грузоподъёмность с текущим автопарком.
-
Используйте пилотную закупку 1-2 машин для тестирования.
-
Рассмотрите возможности сервисного обслуживания: у Bollinger формируется сеть поддержки.
Мифы и правда
-
Миф: Электрические грузовики не справятся с тяжёлой работой.
-
Правда: B4 спроектирован на тяжёлой раме, рассчитан на серьёзные нагрузки.
-
Миф: Зарядка слишком долгая.
-
Правда: 800-вольтовая система обеспечивает быстрый процесс, сравнимый с конкурентами.
-
Миф: EV дороже в эксплуатации.
-
Правда: Несмотря на более высокую цену покупки, обслуживание и топливо обходятся дешевле.
FAQ
Как выбрать между дизельным и электрическим фургоном?
Если у вас маршруты до 200-250 миль и есть доступ к зарядной инфраструктуре, EV выгоднее в долгосрочной перспективе.
Сколько стоит Bollinger B4?
Окончательная цена зависит от конфигурации и субсидий. В ряде штатов скидка может достигать $120 000.
Что лучше для логистики: Rivian EDV или Bollinger B4?
Rivian ориентирован на партнёрство с Amazon, а Bollinger — на более широкий круг корпоративных клиентов.
Исторический контекст
-
2017 — презентация концепта B1.
-
2019 — показ B2.
-
2020 — кризис из-за COVID, приостановка проектов.
-
2022 — партнёрство с Mullen Automotive.
-
2025 — переход на выпуск B4 в новом заводе в Миссисипи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Попытка выйти сразу на рынок частных покупателей с дорогим внедорожником.
-
Последствие: Замороженные проекты B1 и B2, финансовые трудности.
-
Альтернатива: Переориентация на коммерческий сегмент и выпуск B4.
А что если…
Если государство ужесточит требования по выбросам, спрос на электрические коммерческие автомобили вырастет кратно. Bollinger может стать одним из главных игроков этого сегмента, учитывая американскую сборку и ориентацию на корпоративных клиентов.
Интересные факты
Роберт Боллингер вложил в проект деньги, полученные от продажи акций Tesla. Радиус разворота B4 всего на 1,2 фута больше, чем у Jeep Wrangler. В конструкцию заложена возможность дальнейшей модернизации без кардинальной перестройки платформы.
