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Боливия крайне заинтересована во вхождении в БРИКС
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Боливия стремится к членству в БРИКС: надежда на экономическое сотрудничество"

Боливия крайне заинтересована во вхождении в БРИКС

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса в интервью РИА Новости выразила большую заинтересованность своей страны в присоединении к группе БРИКС.

Она подчеркнула, что Боливия испытывает сильную мотивацию стать частью этого экономического союза.

Глава МИД отметила, что Боливия надеется на поддержку и одобрение ее заявки на вступление в БРИКС. По словам Соса, группа БРИКС предлагает важную экономическую альтернативу, и Боливия стремится стать ее неотъемлемой частью.

Ранее Боливия уже направила официальный запрос на вступление в БРИКС, продемонстрировав свою заинтересованность в расширении экономических связей и сотрудничества с другими странами-членами группы.

Фото: en. kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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