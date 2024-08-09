РФ пригласила президента Боливии на саммит БРИКС в Казань

Российская Федерация направила приглашение на международную встречу глав стран межгосударственного объединения БРИКС главе Боливии Луису Арсе. Об этом информировал сотрудников средств массовой информации российский посол в государстве в центральной части Южной Америки Михаил Леденев, его слова приводит организация ABI.
Как сообщил российский посол, президенту Многонационального Государства Боливия было отправлено приглашение на международную встречу глав стран международного объединения с развивающимися рынками БРИКС, которая состоится в середине осени 2024 года в Казани.
В начале лета Луис Арсе информировал в беседе международный телеканал с многоязычной сетью информационных и документальных программ RT о том, что Боливия намерена получить членство в БРИКС. Также сообщалось, что заявка на вступление в объединение с развивающимися рынками уже была отправлена.
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