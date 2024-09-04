Попытки осуществить государственный переворот в Многонациональном Государстве Боливия всё ещё не прекращаются. Существуют определённые группы, которые хотят достичь отставки главы государства, информировала РИА Новости глава МИД страны Селинда Соса.

По словам боливийского политического деятеля, всё ещё существуют какие-то группы, которые намереваются достичь отставки президента Луиса Арсе. Эти люди хотят ускорить выборы, добавила она. Однако Селинда Соса также заявила, что в государстве есть и те, кто стоят твёрдо.

Как сообщила глава боливийского МИД, было нелегко восстановить демократический режим после того, как произошёл государственный переворот в 2019 году, в котором погибли несколько десятков человек, а тысячи получили ранения, преследовались, столкнулись с пытками.

В конце первого летнего месяца текущего года некоторые военные Многонационального Государства Боливия под руководством генерала Хуана Хосе Суниги заблокировали центральную площадь города Ла-Пас, где находятся учреждения правительства. В тот момент они востребовали восстановить демократический режим и высвободить политзаключённых.

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