Пандемия болезни Х снова появилась в прогнозах: реальность оказалась совсем другой

Термин "болезнь X", который все чаще звучит в мировых медиа в контексте угрозы новой глобальной пандемии, является исключительно модельной, учебной инфекцией, пояснил изданию NewsInfo терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Ученый призвал общественность не поддаваться панике, так как подобные сценарии необходимы для отладки систем биологической безопасности.

Ранее издание Газета.ру сообщило, что представители Всемирной организации здравоохранения заявляли, что частота вспышек инфекционных заболеваний в мире неуклонно растет. По прогнозам экспертов этой организации, человечество стоит перед угрозой глобальной эпидемии, которая по своим масштабам и последствиям может оказаться значительно разрушительнее всех предыдущих вызовов. О том, почему инфекционные осложнения становятся серьезной угрозой, медицинское сообщество напоминает регулярно.

Владислав Жемчугов подчеркнул, что санэпидслужбы государств активно готовятся к возможным негативным сценариям со стороны микробного мира, моделируя экстремальные параметры инфекций, включая высокую контагиозность и летальность. Подобная работа направлена на поиск максимально эффективных алгоритмов защиты населения, при этом само компьютерное моделирование не является предсказанием неизбежной катастрофы. Ситуация часто осложняется тем, что многие люди совершают ошибки при приеме противовирусных средств, что впоследствии крадет шансы на быстрое выздоровление.

"Санэпидслужбы ВОЗ моделируют самые страшные вещи, высокую летальность, высокую заразность, контагиозность, что все так страшно, в метро рассыпали или ураган принес или еще что-то. Смотрят, как с этим бороться", — отметил Владислав Жемчугов.

Эксперт добавил, что в России подобные расчеты ведутся на базе мощных вычислительных ресурсов, что позволяет создавать реалистичные прогнозы для предотвращения рисков. Важно понимать, что появление информации о потенциальной угрозе в 2026 году то не календарный план бедствия, а рабочий процесс подготовки. Стоит отметить, что существуют и вполне реальные опасности, например, незаметное распространение оспы обезьян, которое требует внимания специалистов.

"Болезнь Икс, это ничего, пугать никого не надо ей. Наоборот, очень хорошо, что санэпидслужбы мира готовятся к возможной вспышке", — пояснил терапевт.

По словам специалиста, обсуждение подобных сценариев — это признак зрелости современной медицины, которая стремится просчитать любые угрозы заранее, а не реагировать по факту возникновения кризиса. При этом общественности не стоит путать научное моделирование с реальной сводкой происшествий. Регулярный мониторинг состояния здоровья и понимание природы вспышек инфекций остаются лучшими инструментами защиты в повседневной жизни, как и правильное отношение к вопросам вакцинопрофилактики, добавил эксперт.

Читайте также