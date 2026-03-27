Боль в сердце
Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 17:56

Болезни сердца перестали быть проблемой пожилых: риски растут из-за повседневных привычек

Сердечно-сосудистые заболевания все чаще диагностируются у молодых людей, и одной из главных причин этого становится образ жизни — малоподвижность, неправильное питание и нехватка сна. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал врач кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Специалист пояснил, что речь идет не о внезапном росте заболеваний, а о постепенном накоплении факторов риска. По его словам, привычки, которые формируются в повседневной жизни, напрямую влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Он отметил, что именно совокупность таких факторов со временем приводит к развитию проблем в более раннем возрасте.

"Омоложение сердечно-сосудистых заболеваний связано прежде всего с нездоровым образом жизни — нерациональным питанием, отсутствием движения. Мы много времени проводим в сидячем положении, в том числе за рулем, и это напрямую влияет на состояние организма. В результате болезни начинают проявляться в более раннем возрасте. По сути, человек сам формирует для себя эти риски. Поэтому других универсальных рекомендаций здесь нет, кроме как менять образ жизни", — отметил Конев.

Он добавил, что важную роль играет регулярный контроль состояния здоровья, особенно с возрастом — необходимо следить за давлением, пульсом и уровнем холестерина. При этом в молодом возрасте основное значение имеют базовые привычки: движение, питание и полноценный сон. Он отметил, что именно со сном у молодежи сегодня чаще всего возникают проблемы, несмотря на его важность для здоровья.

"Первые симптомы заболеваний сердца — это усталость, которая не проходит после отдыха. В норме человек должен восстановиться, но здесь этого не происходит, ощущение сохраняется. Также могут появляться неприятные ощущения в области сердца, иногда доходящие до боли. Возможны и головные боли, особенно при повышении давления. Поэтому важно внимательно следить за своим состоянием", — добавил Конев.

Врач подчеркнул, что профилактика играет ключевую роль в сохранении здоровья и позволяет своевременно выявлять возможные нарушения. По его словам, важно хотя бы раз в год проходить диспансеризацию и контролировать состояние организма, чтобы при необходимости вовремя принять меры. Он отметил, что такой контроль должен быть постоянным, если человек хочет сохранить здоровье на долгие годы.

Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

