Болезни сердца перестали быть проблемой пожилых: риски растут из-за повседневных привычек

Сердечно-сосудистые заболевания все чаще диагностируются у молодых людей, и одной из главных причин этого становится образ жизни — малоподвижность, неправильное питание и нехватка сна. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал врач кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Специалист пояснил, что речь идет не о внезапном росте заболеваний, а о постепенном накоплении факторов риска. По его словам, привычки, которые формируются в повседневной жизни, напрямую влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Он отметил, что именно совокупность таких факторов со временем приводит к развитию проблем в более раннем возрасте.

"Омоложение сердечно-сосудистых заболеваний связано прежде всего с нездоровым образом жизни — нерациональным питанием, отсутствием движения. Мы много времени проводим в сидячем положении, в том числе за рулем, и это напрямую влияет на состояние организма. В результате болезни начинают проявляться в более раннем возрасте. По сути, человек сам формирует для себя эти риски. Поэтому других универсальных рекомендаций здесь нет, кроме как менять образ жизни", — отметил Конев.

Он добавил, что важную роль играет регулярный контроль состояния здоровья, особенно с возрастом — необходимо следить за давлением, пульсом и уровнем холестерина. При этом в молодом возрасте основное значение имеют базовые привычки: движение, питание и полноценный сон. Он отметил, что именно со сном у молодежи сегодня чаще всего возникают проблемы, несмотря на его важность для здоровья.

"Первые симптомы заболеваний сердца — это усталость, которая не проходит после отдыха. В норме человек должен восстановиться, но здесь этого не происходит, ощущение сохраняется. Также могут появляться неприятные ощущения в области сердца, иногда доходящие до боли. Возможны и головные боли, особенно при повышении давления. Поэтому важно внимательно следить за своим состоянием", — добавил Конев.

Врач подчеркнул, что профилактика играет ключевую роль в сохранении здоровья и позволяет своевременно выявлять возможные нарушения. По его словам, важно хотя бы раз в год проходить диспансеризацию и контролировать состояние организма, чтобы при необходимости вовремя принять меры. Он отметил, что такой контроль должен быть постоянным, если человек хочет сохранить здоровье на долгие годы.