Вкус клубники, кашель и кислородная маска: болезнь вейперов врывается в Россию

Электронные сигареты долго считались "безопасной" альтернативой курению. Но с появлением вейпов врачи по всему миру начали фиксировать новое поражение лёгких — EVALI, или "болезнь вейперов". О ней рассказала Российской газете заведующая патологоанатомическим отделением РНЦХ имени Петровского, врач-патологоанатом Светлана Соловьева.

Что такое EVALI?

EVALI (E-cigarette or Vaping product use-Associated Lung Injury) — это воспалительное поражение лёгких, связанное с использованием электронных испарителей.

Заболевание впервые описали в 2012 году.

В 2019 году в США произошла вспышка с 68 смертельными случаями.

В России первый случай EVALI зафиксировали в 2021 году.

"Изменения в лёгких при этом заболевании напоминают пневмонию или пневмонит", — отмечает Соловьева.

Как ставят диагноз?

Диагноз EVALI — это диагноз исключения. Его ставят, если:

нет признаков бактериальной, вирусной или грибковой пневмонии;

есть подтверждённый факт использования вейпов или жидкостей для них;

присутствуют типичные изменения в лёгких (по данным КТ и биопсии).

Почему это опасно?

Болезнь может развиваться остро, с одышкой, кашлем, лихорадкой;

Возможны серьёзные осложнения, вплоть до необходимости искусственной вентиляции лёгких;

Долгосрочные последствия вейпинга пока неизвестны — ни через 5, ни через 30 лет.

"Механизм развития EVALI пока изучается, но уже ясно: вейпы — не безвредны", — подчёркивает Соловьева.

Что мы пока знаем?