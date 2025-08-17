Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:16

Вкус клубники, кашель и кислородная маска: болезнь вейперов врывается в Россию

Врач: болезнь вейперов EVALI может потребовать ИВЛ и имитирует пневмонию

Электронные сигареты долго считались "безопасной" альтернативой курению. Но с появлением вейпов врачи по всему миру начали фиксировать новое поражение лёгких — EVALI, или "болезнь вейперов". О ней рассказала Российской газете заведующая патологоанатомическим отделением РНЦХ имени Петровского, врач-патологоанатом Светлана Соловьева.

Что такое EVALI?
EVALI (E-cigarette or Vaping product use-Associated Lung Injury) — это воспалительное поражение лёгких, связанное с использованием электронных испарителей.

Заболевание впервые описали в 2012 году.

В 2019 году в США произошла вспышка с 68 смертельными случаями.

В России первый случай EVALI зафиксировали в 2021 году.

"Изменения в лёгких при этом заболевании напоминают пневмонию или пневмонит", — отмечает Соловьева.

Как ставят диагноз?
Диагноз EVALI — это диагноз исключения. Его ставят, если:

  • нет признаков бактериальной, вирусной или грибковой пневмонии;
  • есть подтверждённый факт использования вейпов или жидкостей для них;
  • присутствуют типичные изменения в лёгких (по данным КТ и биопсии).

Почему это опасно?

  • Болезнь может развиваться остро, с одышкой, кашлем, лихорадкой;
  • Возможны серьёзные осложнения, вплоть до необходимости искусственной вентиляции лёгких;
  • Долгосрочные последствия вейпинга пока неизвестны — ни через 5, ни через 30 лет.

"Механизм развития EVALI пока изучается, но уже ясно: вейпы — не безвредны", — подчёркивает Соловьева.

Что мы пока знаем?

  • Причиной EVALI может быть ингаляция масел, витамина Е-ацетата, ароматизаторов и других компонентов жидкостей;
  • Большинство пострадавших — молодые люди, считавшие, что вейпы "легче" сигарет;
  • Уязвимость повышают частое использование, домашние жидкости и смешивание ингредиентов неизвестного состава.

