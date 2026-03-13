Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:43

Простуда ушла, а сил не вернулись: вот что может мешать организму восстановиться

Слабость после простуды может быть связана с нарушением кислотно-щелочного баланса и обезвоживанием организма, считает врач общей практики Наталья Бублик. В беседе с NewsInfo она объяснила, как можно восстановить силы после болезни.

Врач считает, что затяжная усталость после вирусных заболеваний часто связана с изменением показателей организма, в частности с нарушением кислотно-щелочного баланса.

"Независимо от того, простуда, не простуда, с моей точки зрения, причина потери сил и слабости, это закисление организма, нужно восстанавливать эти показатели. И все, слабость и утомляемость уходят, просто исправляем показатель pH", — сказала Бублик.

По словам врача, в норме показатель кислотно-щелочного баланса крови должен находиться примерно в диапазоне 7,36-7,46 единиц. После болезни, по ее мнению, он может снижаться, что влияет на самочувствие.

"После болезни показатель падает до пятерки", — пояснила Бублик.

Она добавила, что на утомляемость также может влиять недостаток жидкости в сосудах, который ухудшает кровообращение и концентрацию внимания.

"Нас приучили с девяностых годов, что соль — это яд, сахар — это вред, люди перестали кушать соленую пищу. Это приводит к тому, что обезвоживается организм, вода уходит из организма, руки, ноги становятся холодными, циркуляция крови ухудшается", — добавила врач.

По ее мнению, улучшить состояние можно, если восстановить баланс жидкости и микроэлементов, например за счет правильного питьевого режима.

"Если мы нормализуем показатель pH и нормализуем объем циркулирующей крови правильной минералкой или регидроном, то состояние упадка сил значительно улучшится", — заключила Бублик.

Автор Ирина Малова
