Он не пил, ел "нормально" — и всё равно лишился печени: чем опасна псевдополезная еда

Бизнесмен из Великобритании Адам Верещинский не пил запоями, не увлекался фастфудом и считал, что питается прилично — ужины в ресторанах, бокал-другой вина, и домашняя еда, пусть и заказанная. Однако в 36 лет он столкнулся с диагнозом, который чаще ассоциируется с алкоголизмом — неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). Свою историю он рассказал изданию Daily Mail.

Когда "здоровая" еда обманывает

По роду деятельности Адам часто обедал в дорогих ресторанах с деловыми партнёрами. А по вечерам заказывал домой любимую азиатскую еду, считая её более полезной альтернативой привычному фастфуду. Алкоголь он употреблял умеренно — максимум пара бокалов вина.

"Я считал, что питаюсь довольно правильно", — признался он.

Но вскоре начались странные симптомы: постоянная усталость и вялость. Все анализы при этом были в норме. Во время одной из встреч с друзьями Верещинский пожаловался на самочувствие — и именно тогда ему впервые посоветовали проверить печень.

Неалкогольная жировая болезнь печени: тихая угроза

Обследование показало, что у Адама развилась НАЖБП — заболевание, при котором в печени накапливаются жировые отложения, нарушающие её работу и провоцирующие воспаления. Главная опасность — болезнь долгое время протекает бессимптомно, а при отсутствии лечения может привести к:

циррозу;

печёночной недостаточности;

онкологическим заболеваниям печени.

"Я был шокирован. Всё это время обследования ничего не показывали", — признался он.

Виноваты не только калории

Врачи отмечают, что НАЖБП всё чаще диагностируют у людей, которые не злоупотребляют алкоголем, но регулярно едят обработанную пищу — с высоким содержанием сахара, соли, трансжиров и скрытых токсинов, которые могут разрушать печень.

Коварство таких продуктов — в их внешней "нормальности". Это могут быть не только бургеры, но и, казалось бы, "полезные" блюда с жирными соусами, рафинированными маслами и усилителями вкуса.

Вывод: что спасло Адама?

Поняв, в чём дело, Верещинский полностью пересмотрел рацион — исключил обработанные продукты, сократил потребление сахара, начал готовить сам. Через некоторое время состояние печени нормализовалось.