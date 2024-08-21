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Более 90 выпускников из Абхазии поступили в вузы РФ по республиканской квоте
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Из 267 заявок - 93 абитуриента из Абхазии направлены в российские вузы

Более 90 выпускников из Абхазии поступили в вузы РФ по республиканской квоте

Более 90 абитуриентов из Абхазии поступили в вузы Российской Федерации по квотам, выделенным Министерством науки и высшего образования. Наиболее популярными оказались медицинские и технические специальности.

По данным представительства Россотрудничества в Абхазии, на эти квоты было подано 267 заявок, что составляет в среднем два человека на место. В результате, 93 абитуриента были направлены на обучение в российские вузы, а еще 9 заявок находятся в стадии рассмотрения Минобрнауки.

Представители Россотрудничества отмечают, что квотная кампания была проведена успешно, и результаты превзошли ожидания. Высокий конкурс был отмечен на медицинские специальности, где на одно место претендовали пять человек, а также на IT и архитектуру, где на одно место претендовали четыре человека.

Интересно, что в этом году абитуриенты Абхазии проявляли повышенный интерес к техническим специальностям, что связано с запуском аэропорта в регионе. Полностью были забиты квоты по энергетике, в то время как творческие специальности оказались менее востребованными.

Кроме того, в этом году расширилась география вузов, куда поступили абитуриенты Абхазии. Помимо традиционных городов, таких как Санкт-Петербург, Москва и Ростов, абитуриенты также поступили в Воронеж и Псков.

Также стоит отметить, что в 2024 году значительно вырос спрос на магистратуру. Из 17 поданных заявок, восемь абитуриентов были направлены на обучение в российские вузы по специальностям "экономика", "журналистика", "лингвистика" и "электроэнергетика".

Фото: Wikimedia Commons/Собственная работа , Alaexis (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )

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