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Более 11,8 тыс. записей на Госуслугах получил фонд
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Через Госуслуги ветераны СВО и члены их семей записались на приём в фонд "Защитники Отечества"

Более 11,8 тыс. записей на Госуслугах получил фонд "Защитники Отечества"

Фонд "Защитники Отечества" сообщает о высоком спросе на услуги среди ветеранов СВО и их семей.

С мая 2024 года более 11,8 тысяч раз ветераны СВО и члены их семей записались на прием в фонд "Защитники Отечества" через Госуслуги. Этот показатель демонстрирует значительный интерес к услугам фонда, который работает с июня 2023 года и имеет филиалы во всех 89 субъектах страны.

За последний месяц количество записей на прием превысило 3 тысячи. Свыше 9 тысяч обращений завершились консультацией, что свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности услугами фонда. Регионы-лидеры по количеству записей включают Якутию, Санкт-Петербург, Луганскую Народную Республику, Омскую и Томскую области.

В четырех регионах соотношение числа записей к числу консультаций превышает 94%. Это означает, что подавляющее большинство записавшихся людей действительно посещают прием и получают необходимую помощь. Такая эффективная отработка услуги говорит о высоком уровне качества работы фонда в этих регионах.

Основная задача фонда "Защитники Отечества" - оказание адресной поддержки и помощи ветеранам СВО и семьям погибших. Фонд продолжает работать над улучшением качества своих услуг и расширением доступа к ним для всех нуждающихся.

Фото: Wikimedia Commons/ MC1 Чад Дж. Макнили, ВМС США

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