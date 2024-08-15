С начала 2024 года более 10,7 тыс. женщин приехали на роды в Московскую область

Роды в Подмосковье: популярность растет, приезжают со всей страны.
Московская область становится все более привлекательным местом для рождения ребенка. С начала года более 10 700 женщин из других регионов России и стран СНГ выбрали подмосковные роддома для родов. Это составляет 26% от общего числа рожениц в регионе.
По словам министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка, популярность подмосковных родовспомогательных учреждений связана с высоким уровнем квалификации специалистов и широким спектром доступных услуг. В регионе практикуются все виды родов, включая мягкие, вертикальные, с сопровождением доулы, а также партнерские роды.
Для удобства будущих мам в Подмосковье запущен портал "Стань мамой в Подмосковье" и работает одноименный кол-центр (телефон 8 (800) 550-30-03). На портале собрана вся актуальная информация о родовспоможении в регионе.
Высокая доля приезжих рожениц свидетельствует о доверии к подмосковной системе здравоохранения. Широкий спектр услуг и высокий уровень квалификации специалистов делают Московскую область привлекательной для будущих мам.
Фото: Wikimedia Commons/https://gubernator.tularegion.ru/sobytiya/aleksey-dyumin-posetil-novyy-korpus-perinatalnogo-tsentra/ , Пресс-служба губернатора Тульской области, (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )
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