Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фото обувного магазина
Фото обувного магазина
© https://pixabay.com by jarmoluk is licensed under Free
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:09

53% россиян решили не откладывать покупки: на что они готовы потратиться до конца года

Более половины россиян планируют крупные покупки до конца года — Авито Услуги

К концу года россияне всё чаще принимают решения о серьёзных тратах, не откладывая планы на потом. Более половины граждан намерены сделать крупные покупки в ближайшее время, что отражает общее ускорение потребительских настроений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы "Авито услуги".

Какие покупки россияне планируют чаще всего

Согласно данным опроса, 53% респондентов собираются приобрести бытовую технику или мебель до конца года. Наибольший спрос зафиксирован на мелкую бытовую технику — её планируют купить 21% участников исследования. Второе место занимает электроника для дома с показателем 17%. Интерес к обновлению интерьера также остаётся высоким: мягкую мебель рассматривают 14% опрошенных, корпусную — 13%.

Отдельной статьёй расходов для многих становится ремонт. О намерении обновить жильё заявили 43% россиян. Чаще всего речь идёт о косметическом ремонте, на который готовы пойти 28% респондентов. При этом каждый десятый участник опроса — 11% — планирует капитальные работы, что указывает на готовность к более серьёзным вложениям.

"Более половины россиян (53%) планируют совершить крупные покупки до конца года", — говорится в исследовании "Авито услуги".

Инвестиции в образование и здоровье

Помимо материальных покупок, заметную долю занимают расходы на саморазвитие. Так, 26% опрошенных заявили о планах приобрести годовые образовательные курсы. Наиболее востребованными направлениями стали профессиональная подготовка (8%), IT и бизнес (7%), а также языковые программы (6%).

Аналогичная доля респондентов — 26% — намерена вложиться в сферу красоты и здоровья. Среди таких покупок лидируют годовые абонементы в фитнес-клубы, которые выбрали 15% участников опроса. Это говорит о сохранении интереса к долгосрочным форматам услуг, ориентированным на образ жизни.

Гендерные различия и скорость решений

Эксперты отмечают, что в 2025 году россияне принимают потребительские решения заметно быстрее, чем раньше. Покупки техники, обновление интерьера и вложения в образование стараются реализовать до конца года, не откладывая на будущее. Такой подход объясняется желанием зафиксировать планы в условиях меняющейся экономической среды.

В исследовании также зафиксированы различия в приоритетах. Мужчины чаще ориентируются на технологии и капитальный ремонт, тогда как женщины склонны выбирать решения, связанные с комфортом, красотой и организацией быта. Эти различия формируют структуру спроса и влияют на динамику рынка в конце года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жителям Подмосковья напомнили о наказании за вырубку ёлок — ТАСС сегодня в 7:06
Новогодняя традиция с уголовным финалом: власти напомнили о наказании за ёлки

В Подмосковье напомнили: самовольная рубка ёлок может закончиться не только штрафом, но и тюрьмой. Депутат объяснил, как встретить Новый год законно.

Читать полностью » СК установил хищение десятков миллионов при строительстве военного городка — ТАСС сегодня в 7:06
Контракт на 426 млн, работы — на 55: СК расследует хищения при стройке Росгвардии

Следствие выявило хищение почти 40 млн рублей при строительстве объектов Росгвардии — уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.

Читать полностью » Штраф до 15 тысяч грозит за нарушение правил установки гирлянд — РИА Новости сегодня в 7:06
Новогодний декор может принести штраф: что важно знать россиянам

Новогодние гирлянды на фасадах и окнах могут привести к штрафу до 15 тысяч рублей, если их установка нарушает правила пожарной безопасности.

Читать полностью » Экс-главу Елизовского поселения арестовали до февраля 2026 года — PrimaMedia сегодня в 6:48
Муниципальная земля привела в СИЗО: громкое дело на Камчатке набирает обороты

Бывшего главу Елизовского поселения отправили под стражу до 2026 года по делу о взятке земельными участками на сумму более 14 млн рублей.

Читать полностью » Развитие зарядной инфраструктуры откроет путь электробусам в область — руководитель Асаул сегодня в 4:36
Подмосковье подключают к электробусам: единая транспортная система выходит на новый уровень

Электробусы готовятся выйти на пригородные маршруты Москвы и области, но для запуска потребуется расширение зарядной инфраструктуры и поэтапная интеграция направлений.

Читать полностью » За фейерверки с балкона можно получить штраф до 15 тысяч рублей — адвокат Князев вчера в 17:05
Хотели срубить ёлку сами? Новый год может закончиться в отделении

Шумные праздники нередко заканчиваются не радостью, а штрафом. Как не нарушить закон в новогоднюю ночь и какие ошибки совершают чаще всего?

Читать полностью » На Кубани 37 процентов браков заключают после 35 лет — АиФ-Юг вчера в 15:35
Тайминг семейного счастья сбился: Кубань живёт по новым законам брака и рождения

Жители Кубани всё чаще вступают в брак после 35 лет. Почему семьи откладывают рождение детей и как это влияет на демографию региона?

Читать полностью » Перевозка скутеров в стандартных автобусах невозможна из-за их габаритов — Емеельяненко вчера в 14:31
Велосипед в автобусе — не так просто: почему перевозка больших вещей может стать головной болью

Людмила Емельяненко объяснила, какие правила нужно соблюдать при провозе велосипедов, багажа и животных в общественном транспорте, чтобы избежать отказа в поездке.

Читать полностью »

Новости
Российские ПВО отразили массированную атаку беспилотников — Минобороны
Общество
В Пензенской области введён режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
Общество
Миронов заявил о перегрузке учителей из-за учебной программы — депутат Госдумы
Экономика
Объём вкладов в Кабардино-Балкарии достиг 48,4 млрд рублей — Залина Бейтуганова
Красота и здоровье
Макияж в офисе повышает риск воспалений кожи — дерматолог Ильчук
Красота и здоровье
Зимняя одышка в покое может указывать на осложнения — терапевт Серебрякова
Красота и здоровье
Учёные нашли фермент, ускоряющий разрушение суставов с возрастом — Карасёв
Красота и здоровье
Гонконгский грипп стал доминирующим в 12 регионах России — Роспотребнадзор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet