53% россиян решили не откладывать покупки: на что они готовы потратиться до конца года

К концу года россияне всё чаще принимают решения о серьёзных тратах, не откладывая планы на потом. Более половины граждан намерены сделать крупные покупки в ближайшее время, что отражает общее ускорение потребительских настроений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы "Авито услуги".

Какие покупки россияне планируют чаще всего

Согласно данным опроса, 53% респондентов собираются приобрести бытовую технику или мебель до конца года. Наибольший спрос зафиксирован на мелкую бытовую технику — её планируют купить 21% участников исследования. Второе место занимает электроника для дома с показателем 17%. Интерес к обновлению интерьера также остаётся высоким: мягкую мебель рассматривают 14% опрошенных, корпусную — 13%.

Отдельной статьёй расходов для многих становится ремонт. О намерении обновить жильё заявили 43% россиян. Чаще всего речь идёт о косметическом ремонте, на который готовы пойти 28% респондентов. При этом каждый десятый участник опроса — 11% — планирует капитальные работы, что указывает на готовность к более серьёзным вложениям.

"Более половины россиян (53%) планируют совершить крупные покупки до конца года", — говорится в исследовании "Авито услуги".

Инвестиции в образование и здоровье

Помимо материальных покупок, заметную долю занимают расходы на саморазвитие. Так, 26% опрошенных заявили о планах приобрести годовые образовательные курсы. Наиболее востребованными направлениями стали профессиональная подготовка (8%), IT и бизнес (7%), а также языковые программы (6%).

Аналогичная доля респондентов — 26% — намерена вложиться в сферу красоты и здоровья. Среди таких покупок лидируют годовые абонементы в фитнес-клубы, которые выбрали 15% участников опроса. Это говорит о сохранении интереса к долгосрочным форматам услуг, ориентированным на образ жизни.

Гендерные различия и скорость решений

Эксперты отмечают, что в 2025 году россияне принимают потребительские решения заметно быстрее, чем раньше. Покупки техники, обновление интерьера и вложения в образование стараются реализовать до конца года, не откладывая на будущее. Такой подход объясняется желанием зафиксировать планы в условиях меняющейся экономической среды.

В исследовании также зафиксированы различия в приоритетах. Мужчины чаще ориентируются на технологии и капитальный ремонт, тогда как женщины склонны выбирать решения, связанные с комфортом, красотой и организацией быта. Эти различия формируют структуру спроса и влияют на динамику рынка в конце года.