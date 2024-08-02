В Молдавии призвали восстановить статус русского языка

Василий Боля, депутат молдавского парламента, представляющий оппозиционный блок "Победа" и претендующий на пост президента, выступил с инициативой восстановить официальный статус русского языка в республике.

Кандидатура Боли получила поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора, который охарактеризовал его как человека, готового до конца отстаивать свои идеи и команду.

На мероприятии, посвященном представлению кандидата, Боля подчеркнул важность возвращения русскому языку официального статуса, которого он был несправедливо лишен. По его мнению, власти используют языковой вопрос для отвлечения внимания граждан от насущных социально-экономических проблем и для разделения общества.

Блок "Победа" выступает за то, чтобы русский язык, как язык межнационального общения в многонациональной Молдавии, снова получил официальный статус.

Боля убежден, что решение языкового вопроса будет способствовать объединению общества и позволит сосредоточиться на решении актуальных социально-экономических задач.

Напомним, что президентские выборы в Молдавии назначены на 20 октября. Действующий президент Майя Санду уже объявила о своем намерении баллотироваться на второй срок. В этот же день состоится референдум о вступлении республики в Европейский союз.

Фото: www. flickr.com/Photobank MD from Chisinau, Moldova (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)