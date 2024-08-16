Кандидат от оппозиции на президентских выборах в Молдавии Василий Боля сообщил РИА Новости, что, в случае победы, он хотел бы в первую очередь встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам Боли, он считает важным восстановление отношений с Российской Федерацией, так как Путин является ключевой фигурой в текущих глобальных изменениях.

Боля также поделился воспоминаниями о том, как пришел на одно из заседаний парламента Молдавии в футболке с надписью "Putin Team", объяснив, что таким образом хотел показать, на чьей стороне, по его мнению, должна находиться Молдавия.

Он подчеркнул, что страна должна поддерживать те цивилизации, которые противостоят гегемонии и стремлению восстановить однополярный мир, который, по его мнению, уже уходит в прошлое.

Блок "Победа" определился с кандидатом в начале августа, выбрав Василия Болю, одного из лидеров партии "Возрождение" и депутата молдавского парламента. Инициатива выдвижения Боли принадлежит главе блока "Победа" Илану Шору.

Президентские выборы в Молдавии назначены на 20 октября, и действующий президент Майя Санду уже объявила о своем намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день пройдет референдум, на котором граждане смогут выразить свое мнение о вступлении республики в Европейский Союз.

21 апреля в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих интеграцию Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором был объявлен о создании блока "Победа".

Эта структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", а также "Силу альтернативы и соглашения Молдовы". В отношении руководства нового блока были введены санкции со стороны США.

С мая 2022 года оппозиция в Молдавии организует акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и проблемами в энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических движений, включая социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и арестами своих сторонников.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)