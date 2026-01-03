Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мужчина с болью в животе
Мужчина с болью в животе
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:03

Боль в животе бывает терпимой — а бывает опоясывающей: когда переедание превращается в панкреатит

Панкреатит усиливает опоясывающую боль с отдачей в спину — Меньщикова

Праздничное застолье часто заканчивается тяжестью в животе, но иногда за привычным "перебором" с едой скрывается состояние, которое требует срочной медицинской помощи. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на гастроэнтеролога клиники Atribeaute Анну Меньщикову, которая объяснила, по каким признакам можно отличить обычное переедание от острого панкреатита. Врач подчеркнула: ключевое различие — в силе и характере симптомов, а также в их устойчивости.

Когда дискомфорт после еды считается нормальным

После обильной пищи организм нередко реагирует ощущением тяжести и переполнения в верхней части живота. По словам специалиста, также могут появиться вздутие, отрыжка, изжога и лёгкая тошнота, которые чаще всего не требуют лечения. Иногда наблюдаются разовые нарушения стула, но они обычно быстро проходят и не сопровождаются выраженным ухудшением общего состояния.

Врач обращает внимание, что такие симптомы чаще всего исчезают самостоятельно, особенно если дать организму время на восстановление. Важно, что при обычном переедании боль не бывает интенсивной и не отдаёт в спину, а рвота, если и возникает, не носит многократного характера. Как правило, состояние ограничивается дискомфортом, а не резким ухудшением самочувствия.

Симптомы, которые должны насторожить

Острый панкреатит, по словам врача, проявляется иначе и значительно тяжелее. Для него характерна интенсивная опоясывающая боль в верхней части живота, которая отдаёт в спину и не ослабевает после рвоты. Одним из тревожных признаков становится рвота — особенно с примесью желчи или по типу "кофейной гущи", а также температура выше 38℃.

К симптомам, требующим особого внимания, врач также относит желтушность глаз и кожи, тёмный цвет мочи и светлый стул. Дополнительными признаками могут быть напряжение мышц живота, из-за которого он становится твёрдым "как доска", учащённое сердцебиение, головокружение и холодный пот. Кроме того, опасным сигналом считается отсутствие стула и газов, указывающее на серьёзные нарушения работы пищеварительной системы.

Чем опасен острый панкреатит

Специалист подчёркивает, что панкреатит опасен не только болью и резким ухудшением состояния, но и тяжёлыми осложнениями. В основе болезни может лежать гибель ткани поджелудочной железы, которая запускает системное воспаление. В тяжёлых случаях это способно привести к полиорганной недостаточности, когда начинают отказывать почки, лёгкие и сердце.

"Опасность панкреатита заключается в гибели ткани поджелудочной железы, системном воспалительном ответе, полиорганной недостаточности (отказ почек, легких, сердца). Риск летального исхода при тяжелых формах этого заболевания без своевременной терапии остается высоким. Даже при успешном лечении возможны отдаленные последствия: развитие хронического панкреатита, недостаточность пищеварения и сахарный диабет", — предупредила гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова.

По словам врача, даже при успешном лечении болезнь может иметь последствия. Среди них — развитие хронического панкреатита, нарушение пищеварения и сахарный диабет. Поэтому ключевым фактором остаётся своевременное распознавание опасных симптомов и обращение за медицинской помощью.

