Невралгия, желудок, стресс: 3 причины боли, которые маскируются под инфаркт

Боль в груди может застать внезапно. Первая мысль — "Это сердце?" Но далеко не всегда причина именно в нём. Невралгия, желудок, стресс — все эти факторы могут маскироваться под сердечные симптомы. Как отличить опасный сигнал от ложной тревоги?

Об этом рассказала aif. ru кардиолог Евгения Богаевская.

Как болит сердце на самом деле

Сердечная боль — это не всегда резкий укол слева. Чаще всего она:

локализуется за грудиной;

отдаёт в левую руку, шею, челюсть или спину;

может ощущаться в обеих руках, а иногда — даже в правой части груди.

По характеру — жгущая, ноющая, сжимающая, иногда — режущая. Для ишемии характерны кратковременные, повторяющиеся эпизоды. При инфаркте боль длится от 30 минут до нескольких часов и более.

Часто связана со стрессом или физической нагрузкой.

Когда дело не в сердце: невралгия и желудок

Невралгия:

Боль чётко локализована;

Усиливается при движении, кашле, чихании;

Не снимается нитроглицерином;

Часто возникает после переохлаждения.

Желудок:

Боль ощущается в верхней части живота;

Связана с приёмом пищи;

Сопровождается тяжестью, тошнотой, метеоризмом;

Уходит после приёма антацидов.

Когда срочно к врачу?

Сразу вызывайте скорую помощь, если:

боль нарастает быстро;

длится более 30 минут;

становится режущей, нестерпимой;

возникает повторно;

сопровождается обмороком, давлением, слабостью.

Современное лечение: не только таблетки

Стандартно назначаются медикаменты, в тяжёлых случаях — операции. Один из безопасных и эффективных методов — усиленная наружная контрпульсация (УНКП).

Как это работает:

На ноги надевают специальные манжеты;

Во время диастолы они наполняются воздухом, усиливая кровоток;

Синхронизируются с ЭКГ;

Улучшается питание тканей, запускается ангиогенез (рост новых сосудов);

Состояние миокарда стабилизируется, снижается частота приступов стенокардии.

Эффект сохраняется до двух лет.

Что поможет сердцу каждый день?

1. Двигайтесь больше — но с умом.

Пешие прогулки;

Велопрогулки;

Плавание;

Минимум: 8-10 тысяч шагов в день;

Интенсивность — 60+ шагов в минуту.

2. Измените питание.

Избегайте:

жирного мяса, сливочного масла, фастфуда, выпечки.

Добавьте:

рыбу, орехи, растительные масла;

средиземноморскую или DASH-диету (ограничение соли, жирности, избытка калорий).

3. Проверяйтесь регулярно.