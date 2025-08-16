Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Инсульт
Инсульт
© Freepik by peoplecreations is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:16

Невралгия, желудок, стресс: 3 причины боли, которые маскируются под инфаркт

Врач назвала симптомы, при которых боль в груди требует немедленного вызова скорой

Боль в груди может застать внезапно. Первая мысль — "Это сердце?" Но далеко не всегда причина именно в нём. Невралгия, желудок, стресс — все эти факторы могут маскироваться под сердечные симптомы. Как отличить опасный сигнал от ложной тревоги?

Об этом рассказала aif. ru кардиолог Евгения Богаевская.

Как болит сердце на самом деле
Сердечная боль — это не всегда резкий укол слева. Чаще всего она:

  • локализуется за грудиной;
  • отдаёт в левую руку, шею, челюсть или спину;
  • может ощущаться в обеих руках, а иногда — даже в правой части груди.

По характеру — жгущая, ноющая, сжимающая, иногда — режущая. Для ишемии характерны кратковременные, повторяющиеся эпизоды. При инфаркте боль длится от 30 минут до нескольких часов и более.

Часто связана со стрессом или физической нагрузкой.

Когда дело не в сердце: невралгия и желудок
Невралгия:

  • Боль чётко локализована;
  • Усиливается при движении, кашле, чихании;
  • Не снимается нитроглицерином;
  • Часто возникает после переохлаждения.

Желудок:

  • Боль ощущается в верхней части живота;
  • Связана с приёмом пищи;
  • Сопровождается тяжестью, тошнотой, метеоризмом;
  • Уходит после приёма антацидов.

Когда срочно к врачу?
Сразу вызывайте скорую помощь, если:

  • боль нарастает быстро;
  • длится более 30 минут;
  • становится режущей, нестерпимой;
  • возникает повторно;
  • сопровождается обмороком, давлением, слабостью.

Современное лечение: не только таблетки
Стандартно назначаются медикаменты, в тяжёлых случаях — операции. Один из безопасных и эффективных методов — усиленная наружная контрпульсация (УНКП).

Как это работает:

  • На ноги надевают специальные манжеты;
  • Во время диастолы они наполняются воздухом, усиливая кровоток;
  • Синхронизируются с ЭКГ;
  • Улучшается питание тканей, запускается ангиогенез (рост новых сосудов);
  • Состояние миокарда стабилизируется, снижается частота приступов стенокардии.

Эффект сохраняется до двух лет.

Что поможет сердцу каждый день?
1. Двигайтесь больше — но с умом.

  • Пешие прогулки;
  • Велопрогулки;
  • Плавание;
  • Минимум: 8-10 тысяч шагов в день;
  • Интенсивность — 60+ шагов в минуту.

2. Измените питание.

Избегайте:

  • жирного мяса, сливочного масла, фастфуда, выпечки.

Добавьте:

  • рыбу, орехи, растительные масла;
  • средиземноморскую или DASH-диету (ограничение соли, жирности, избытка калорий).

3. Проверяйтесь регулярно.

  • Контроль давления, сахара, холестерина;
  • УЗИ сердца и ЭКГ — раз в год;
  • Для людей в группе риска — чаще и под наблюдением врача.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как пережить жару: 6 эффективных способов улучшить сон сегодня в 16:25

Тёплый душ вместо льда: неожиданные способы уснуть в зной

Проблемы со сном в жару? Узнайте, как наладить крепкий отдых в знойные летние ночи с 7 эффективными советами от экспертов.

Читать полностью » Business Insider: яблочный уксус с розмарином придаёт блеск и убирает тусклость седых волос сегодня в 16:23

Седые волосы без тусклости: как уксус с розмарином возвращает блеск и эластичность

Яблочный уксус — спасение для седых волос! Узнайте, как простые ингредиенты с ярким эффектом помогут вашим локонам сиять.

Читать полностью » Mayo Clinic: избыток висцерального жира повышает риск диабета и сердечных болезней сегодня в 15:18

Жир на животе уходит не от диет, а от гантелей: неожиданный союзник стройности

Узнайте, как избавиться от висцерального жира с помощью силовых тренировок всего дважды в неделю. Позаботьтесь о здоровье и стройной фигуре.

Читать полностью » Песочная терапия с морскими минералами помогает при заболеваниях суставов — данные специалистов сегодня в 15:12

Секреты античного лечения: как горячий песок может облегчить ревматизм

Древний метод лечения ревматизма горячим песком возвращается! Узнайте, как он работает и что нужно знать перед его применением.

Читать полностью » Влияние TPO на репродуктивную систему: почему ЕС запрещает компонент в гель-лаках сегодня в 14:24

Бомба в составе: этот компонент гель-лака ставит под угрозу ваше здоровье

ЕС вводит запрет на TPO в гель-лаках из-за вреда репродуктивной системе. Важно знать мастерам маникюра и потребителям о безопасных альтернативах триметилбензоилдифенилфосфиноксида.

Читать полностью » Врач Павлова рассказала, как магнитные бури могут влиять на здоровье человека сегодня в 14:15

Магнитные бури атакуют: кто рискует здоровьем в дни солнечной активности

Врач объяснила, почему магнитные бури могут влиять на самочувствие, кто наиболее уязвим и как простые привычки помогут снизить их воздействие.

Читать полностью » Вирус Чикунгунья: как защититься от тропической болезни сегодня в 13:24

Опасный вирус в комарах: защитите себя от чикунгуньи — простые шаги

Эксперты предупреждают о распространении вируса чикунгунья через укусы комаров. Симптомы, пути передачи, география распространения инфекции и методы профилактики.

Читать полностью » Медики назвали причины, по которым отговаривают детей от выбора медицинской профессии сегодня в 13:11

Почему врачи отговаривают собственных детей от медицины

Почти половина врачей не хотят, чтобы их дети становились медиками, называя профессию изнурительной и несправедливо оцененной, несмотря на ее престиж.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи расшифровали хеттскую табличку с предсказаниями по птицам
Еда

Врач объяснила, как избежать переедания и усталости с помощью перекусов
Питомцы

Всемирный день кошек в Тульской области отметили напоминанием о законе
ДФО

Землетрясение магнитудой 5,3 балла зарегистрировано у побережья Камчатки вечером 16 августа
Туризм

Россияне заявили о нарушениях порядка со стороны туристов из Китая — жалобы поступают массово
Дом

Лимонная кислота очищает унитаз от известкового налёта лучше уксуса и соды
ЮФО

Краснодарский край вошёл в топ регионов для приёма иностранцев
ДФО

22 августа могут состояться переговоры Трампа, Путина и Зеленского – СМИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru