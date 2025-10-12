Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Боль в голове
Боль в голове
© freepik.com by gpointstudio is licensed under Public domain
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:40

Боль без причины — не выдумка: нейронаука объяснила, почему тело страдает, даже когда всё зажило

Хроническая боль связана с гиперактивностью нейронов в мозге человека — Дж. Николас Бетли

Боль — важный сигнал, который защищает организм от опасности. Но иногда система даёт сбой: тревожный сигнал не выключается, даже когда ткани зажили. Так рождается хроническая боль — не просто симптом, а самостоятельное состояние, которое влияет на настроение, сон и качество жизни. Новое исследование учёных из Пенсильвании, Питтсбурга и Скриппса показывает: сила боли регулируется прямо в мозге, и это открывает путь к более точной терапии.

Сравнение

Тип боли Источник Длительность Характер сигнала Лечение
Острая Травма, воспаление До 3 месяцев Сигнал о повреждении Противовоспалительные препараты, отдых
Хроническая Нарушение нейронных цепей Более 3 месяцев Сигнал без причины Комплексная терапия, нейромодуляция
Центрическая Мозговые процессы Постоянная Повышенная чувствительность Поведенческая и медикаментозная коррекция

Хроническая боль — это не "фантом", а результат гиперактивности нейронов, которые продолжают работать, даже когда тело уже здорово.

Советы шаг за шагом

  1. Ведите дневник боли. Записывайте уровень боли, триггеры и состояние в течение 7-14 дней. Это поможет врачу подобрать стратегию лечения.

  2. Обратитесь к врачу. Начните с терапевта или невролога. При необходимости вас направят в клинику боли.

  3. Комбинируйте методы. Медикаменты (НПВС, антидепрессанты, антиконвульсанты) и местные средства (гели с лидокаином или ибупрофеном) дают временное облегчение.

  4. Добавьте движение. ЛФК, йога, плавание, пилатес помогают мозгу "переучиваться" и снижать чувствительность к боли.

  5. Используйте домашние методы нейромодуляции. Аппараты ТЕНС, прогревания, массаж или контрастные процедуры улучшают кровообращение и работу нервной системы.

  6. Работайте с вниманием. Практикуйте дыхательные техники, осознанность, когнитивно-поведенческую терапию.

  7. Следите за сном. Регулярный график, прохладная спальня и отсутствие экранов перед сном снижают болевую чувствительность.

  8. Корректируйте питание. В рационе должно быть больше рыбы, оливкового масла, овощей и меньше сахара и переработанных продуктов.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: терпеть хроническую боль.
    Последствие: усиливается сенситизация, мозг "привыкает" к боли.
    Альтернатива: обращаться к специалисту, использовать методы нейромодуляции и поведенческой терапии.

  • Ошибка: полагаться только на таблетки.
    Последствие: временное облегчение без решения причины.
    Альтернатива: комплексный подход — фармакология, физическая активность, психотерапия.

  • Ошибка: считать, что боль "в голове".
    Последствие: игнорирование физиологических процессов.
    Альтернатива: понимать, что хроническая боль — это перестройка нейронных сетей, требующая терапии.

А что если…

А что если боль не имеет очевидной причины, а обследования показывают норму? Это не значит, что человек "всё выдумал". Причина может скрываться в устойчивой активности Y1R-нейронов — тех самых клеток, которые удерживают болевой сигнал в мозге даже после заживления тканей. Такое состояние требует не подавления боли, а перенастройки её восприятия.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Медикаментозное лечение Быстрое облегчение Побочные эффекты, привыкание
Поведенческая терапия Долгосрочный эффект Требует регулярности
Физическая активность Улучшает кровообращение, снижает боль Нужна постепенность
Нейромодуляция Без лекарств Не всем подходит
Комплексная терапия Влияет на причину и следствие Требует участия пациента

Хроническая боль требует терпения, но именно сочетание методов даёт стойкий результат.

FAQ

Как понять, что боль стала хронической?
Если боль длится более 3 месяцев, мешает сну и снижает активность — это сигнал, что пора менять стратегию.

Можно ли полностью избавиться от хронической боли?
В большинстве случаев — да, при правильной комбинации методов: медикаментов, физической активности и психотерапии.

Почему врачи говорят о "централизованной боли”?
Потому что источник боли может быть не в теле, а в мозговых цепях, поддерживающих повышенную чувствительность.

Помогают ли витамины и добавки?
Да, особенно витамины группы B, витамин D и омега-3 — они поддерживают нервную систему.

Мифы и правда

  • Миф: хроническая боль — это не вылеченная травма.
    Правда: часто причина — гиперактивность мозговых путей, а не повреждение тканей.

  • Миф: нужно просто терпеть.
    Правда: терпение усиливает чувствительность нервной системы. Нужна активная стратегия.

  • Миф: если МРТ в норме — боли быть не может.
    Правда: снимок не отражает активность нейронов и уровень восприятия боли.

Сон и психология

Боль и сон взаимосвязаны: недосып усиливает болевую чувствительность, а постоянная боль мешает засыпанию. Чтобы разорвать этот круг, важно соблюдать режим, устранять стресс и практиковать расслабляющие ритуалы перед сном — дыхание, йогу или тёплый душ. КБТ-терапия и регулярное движение помогают уменьшить влияние боли на психику.

Исторический контекст

Раньше считалось, что боль — это простая реакция на повреждение тканей. Но нейронаука показала: восприятие боли — это сложная работа мозга, где участвуют эмоции, память и внимание. Современные методы — от кальциевой визуализации до оптогенетики — позволили увидеть, что определённые участки мозга могут усиливать или снижать сигнал боли.

"Это всё равно что смотреть на машины на парковке", — отметил нейробиолог Дж. Николас Бетли, объясняя, что нейроны продолжают "шуметь", даже когда травма уже зажила.

"Как будто в мозге есть встроенный переключатель", — подчеркнул исследователь Ницан Гольдштейн, комментируя роль нейропептида Y.

Три интересных факта

  1. Хроническая боль может уменьшаться при голоде или страхе — мозг временно "переключает" приоритеты выживания.

  2. В парабрахиальном ядре мозга есть участки, которые могут снижать передачу болевого сигнала.

  3. В будущем активность Y1-нейронов может стать биомаркером для диагностики и подбора индивидуального лечения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Нью-Мексико нашли новый вид утконосого динозавра сегодня в 16:26
Неожиданная находка в пустыне: этот динозавр заставил палеонтологов пересмотреть теорию эволюции

Учёные описали новый род гадрозавров из Нью-Мексико, который жил 75 миллионов лет назад и помог раскрыть, насколько разнообразными были "утконосые" динозавры.

Читать полностью » Палеонтологи обнаружили новый вид ихтиозавра на Юрском побережье — Дин Ломакс сегодня в 7:45
Когда океан правили рептилии: британские учёные описали юрского дракона с мечом

На Юрском побережье Британии найден новый вид древнего ихтиозавра — мечедракон из Голден-Кэп. Его глаза, как у дельфина, и трагическая история жизни поражают воображение.

Читать полностью » Сгорание спутников Starlink в атмосфере вызывает новые вопросы об экологии и безопасности орбиты сегодня в 6:45
Интернет сгорел в атмосфере: спутники Starlink превращаются в метеоры и вызывают споры учёных

Спутники Starlink всё чаще сгорают в атмосфере Земли. Зрелище впечатляет, но учёные предупреждают — за ним скрываются серьёзные экологические и технические вызовы.

Читать полностью » Радиоинтерферометрия позволила наблюдать вращение двух сверхмассивных черных дыр — Тео Разинг сегодня в 5:45
Танец тьмы: астрономы впервые сфотографировали две сверхмассивные чёрные дыры бок о бок

Астрономы впервые получили изображение пары сверхмассивных черных дыр, вращающихся друг вокруг друга. Уникальный снимок подтвердил теории и открыл новую страницу в наблюдательной космологии.

Читать полностью » NASA: две кометы подойдут к Земле на минимальное расстояние в октябре сегодня в 4:15
Октябрь подарит небо, которого никто не ждал: сразу две кометы на горизонте

В октябре небо подарит редкое зрелище — сразу две кометы сблизятся с Землёй. Узнайте, где и когда смотреть, чтобы не пропустить уникальный момент.

Читать полностью » Физики Университета Нагоя впервые объяснили диодный эффект в металлах кагоме сегодня в 3:25
Симметрия сломалась сама собой: японцы раскрыли тайну странных металлов

Учёные из Японии раскрыли тайну загадочного поведения квантовых металлов кагоме. Слабые магниты изменяют направление тока — и это открывает дорогу к новой электронике будущего.

Читать полностью » Астрономы из Университета Мумбаи обнаружили самое мощное радиокольцо во Вселенной сегодня в 2:16
Космос снова шепчет загадки: астрономы нашли странные кольца за гранью известных галактик

На снимках они выглядят как инопланетные символы, но на деле — это гигантские кольца из плазмы, скрытые в радиодиапазоне. Учёные выяснили, откуда они берутся.

Читать полностью » Физик Гарварда Лёб заявил, что комета 3I/ATLAS может быть искусственного происхождения сегодня в 1:15
Гостья из другой звезды пролетела мимо Марса — учёные подозревают, что это не просто комета

Межзвёздная комета пролетела у Марса, вызвав волну споров среди учёных. Одни видят в ней ледяное тело, другие — возможный посланник из глубин космоса.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Кашпо из дерева, бетона и ротанга требуют защиты от влаги
Спорт и фитнес
Исследование: регулярная растяжка снижает риск болей в пояснице на 30%
Авто и мото
NBC News: американцы всё чаще выигрывают суды с помощью искусственного интеллекта
Красота и здоровье
Через 3–5 дней после отказа от сладкого появляются головная боль и раздражительность — признаки сахарной ломки
Авто и мото
Эксперт Хайцеэр: менять шины стоит при температуре около +5 градусов
Наука
Миссия Чанъэ-6 доставила первые образцы с обратной стороны Луны
Туризм
Необычный маршрут в Самарской области — Муравьиные острова, созданные после строительства Волжской ГЭС
Красота и здоровье
Дерматологи: ребристость ногтей чаще связана с дефицитом витаминов B7 и железа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet