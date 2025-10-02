Вода становится мягче, но не опаснее: что действительно меняется при многократном нагреве

Многие люди убеждены, что каждый раз в чайник нужно наливать только свежую воду. Аргументы приводят разные: якобы при повторном кипячении образуются ядовитые вещества, в воде меняется состав и она становится вредной. Но что из этого правда, а что лишь старые заблуждения?

Откуда появился миф о "тяжёлой воде"

Часто в разговорах упоминается термин "тяжёлая вода". Она действительно существует, но имеет мало общего с бытовым кипячением. В её составе атомы водорода заменены дейтерием — изотопом с дополнительным нейтроном.

В обычной воде доля дейтерия ничтожно мала и при кипячении в домашних условиях не увеличивается. Чтобы концентрация дейтерия стала заметной, пришлось бы выкипятить объём, сопоставимый с океаном. В реальности тяжёлая вода используется исключительно в ядерной промышленности и производится в промышленных условиях.

Хлор и хлорорганические соединения

Ещё одно убеждение — повторное кипячение способствует образованию хлорорганики, которая якобы ядовита. Но современные методы очистки воды уже не используют хлорирование в старом виде. В большинстве городов применяют гипохлорит натрия, который безопасен и разрушается при нагреве.

Даже если в воде остаются следы хлора, при кипячении он улетучивается. А вот токсичных соединений в чайнике при этом не образуется.

Что действительно меняется при повторном кипячении

Правда заключается в том, что многократный нагрев слегка меняет минеральный состав воды:

уменьшается количество кальция и магния — вода становится мягче;

повышается концентрация сульфатов и хлоридов из-за испарения жидкости.

Эти изменения влияют скорее на вкус, чем на здоровье. Но постоянное употребление слишком мягкой воды может со временем снизить поступление кальция и магния в организм.

Сравнение: мифы и факты о многократном кипячении