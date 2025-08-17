Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свекла и морковь
Свекла и морковь
© unsplash.com by Melissa LeGette is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:21

Никогда не делайте этого со свеклой: это главная ошибка при варке — вкус будет испорчен

Ошибки при варке свёклы: медленный огонь и соль делают овощ жёстким и безвкусным

Кажется, что варить свёклу проще простого: залил водой и оставил на плите. Но на самом деле именно при варке многие хозяйки совершают ошибки, из-за которых овощ получается жестким, безвкусным или водянистым. Давайте разберёмся, как варить свёклу правильно и быстро, сохранив её вкус и пользу.

Ошибка №1. Срезать "хвостик" и верхушку

Многие перед варкой обрезают корешок и точку роста. Но это главная ошибка. Нарушая целостность кожуры, мы открываем путь для выхода сока. В результате свёкла теряет цвет, аромат и становится суховатой.

Правильно: варить свёклу целиком, не обрезая хвостики. Уже после готовки срезать ненужное.

Ошибка №2. Варить на слабом огне

Считается, что овощи нужно "томить". Но для свёклы это губительно.

  • На медленном огне она варится очень долго.

  • Вывариваются минеральные соли и витамины.

  • Корнеплод становится водянистым и рыхлым.

Правильно: варить на среднем или чуть выше среднего огне, не доводя воду до слишком бурного кипения. Так свёкла быстрее размягчается, остаётся плотной и сохраняет лёгкий хруст.

Лайфхак: чтобы ускорить процесс, можно использовать контраст температур — в разгар кипения влить полстакана холодной воды. Такой "тепловой удар" размягчает клеточные стенки и ускоряет готовку.

Ошибка №3. Солить воду при варке

Соль препятствует размягчению клеточных стенок и делает свёклу жёсткой, "дубовой". Кроме того, она снижает естественную сладость овоща.

Правильно: варить свёклу без соли, а приправлять её уже после приготовления — в салатах или гарнирах.

Почему запечённая свёкла вкуснее

В духовке свёкла готовится при высокой температуре, не контактируя с водой. Она не теряет соли и сахаров, остаётся насыщенной, ароматной и сладкой. Поэтому во многих рецептах именно запекание — лучший способ приготовления.

Чтобы свёкла была вкусной и полезной:

  • варите её целиком, не обрезая хвостик;

  • используйте средний или чуть сильный огонь;

  • не добавляйте соль при варке;

  • при желании применяйте "шок" холодной водой для ускорения процесса.

Так овощ сохранит цвет, вкус и пользу, а готовка займёт меньше времени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить рулет из индейки: пошаговый рецепт сегодня в 11:23

Как рулет из индейки может изменить ваше представление о диетической пище

Нежнейший рулет из индейки с грибами — просто, полезно и вкусно! Узнай, как приготовить сочное диетическое блюдо всего за полтора часа.

Читать полностью » Готовьте говядину с овощами: простой рецепт для семейного ужина сегодня в 11:01

Тепло домашнего очага: говядина с овощами — идеальный рецепт для уютного вечера

Сочная говядина с овощами в казане — простое и сытное блюдо, которое покорит всю семью. Ароматные специи, нежное мясо и минимум усилий!

Читать полностью » Шоколадное печенье с трещинами: советы по выпечке от кондитера сегодня в 10:55

Нежное внутри, с трещинками снаружи: печенье, которое выглядит как произведение искусства

Ароматное шоколадное печенье с эффектными трещинками — просто и вкусно! Узнай, как добиться идеальной текстуры и насыщенного вкуса всего за несколько шагов.

Читать полностью » Баклажаны, помидоры и чеснок: простой рецепт рулетиков на фуршет сегодня в 10:17

От обычных овощей — к кулинарному шедевру: баклажаны, которые удивят даже гурманов

Хотите удивить гостей? Рулетики из баклажанов с помидорами и чесноком — сочные, пикантные и готовятся всего за 50 минут. Идеальная закуска для любого праздника!

Читать полностью » Как приготовить курицу со шпинатом и сливками по ресторанному рецепту сегодня в 9:49

Французский шедевр за 20 минут: как простая курица превращается в ресторанный деликатес

Хотите приготовить блюдо, достойное ресторана? Нежная курица в сливочном соусе с шпинатом — просто, вкусно и изысканно. Узнайте секрет идеального сочетания ингредиентов!

Читать полностью » Картофель с грибами в сметане: рецепт приготовления в духовке за 40 минут сегодня в 9:22

От будничного блюда до праздничного: неожиданное преображение картошки

Ароматная картошка с грибами в нежной сметане — простое, но потрясающе вкусное блюдо. Идеально для ужина в кругу семьи!

Читать полностью » Как приготовить салат с корейской морковью, крабовыми палочками и кукурузой сегодня в 8:46

Готовится за 15 минут, а съедается за 5: идеальный салат для ленивых

Лёгкий, сочный и очень вкусный салат с корейской морковью и крабовыми палочками — идеальное блюдо на скорую руку. Простые ингредиенты, минимум усилий, максимум удовольствия!

Читать полностью » Как приготовить домашнее мороженое с тремя видами шоколада сегодня в 8:09

Что скрывают производители: мороженое с тремя шоколадами за 5 шагов

Настоящее наслаждение для сладкоежек — домашнее мороженое с тремя видами шоколада. Простой рецепт, который удивит даже искушённых гурманов!

Читать полностью »

Новости
Туризм

Красная Поляна и Сочи: маршруты, кухня и сезонные активности для туристов
Красота и здоровье

Spongiibacter nanhainus: бактерия из глубин может стать спасением от рака
Красота и здоровье

Как "Дьявол носит Prada 2" снова задает тон сезону - стильные идеи
Наука и технологии

Римские "гасильники свечей" оказались инструментами для текстиля
Спорт и фитнес

Джейми Никерсон: лёгкая гиря помогает повысить эффективность разминки и гибкость мышц
Дом

Какие дезсредства безопасны для очистки ванны перед детским купанием — рекомендации врача
Садоводство

Ядовитые сорняки: как правильно удалять опасные растения и уберечь здоровье
Дом

Почему в минималистичных интерьерах отказываются от телевизоров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru