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Знаменитый шеф-повар категорически не рекомендует промывать сваренные макароны водой
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  • Опубликована сегодня в 3:09

Смываете жидкое золото: шеф-повар объяснил, почему не нужно промывать макароны водой

Знаменитый шеф-повар категорически не рекомендует промывать сваренные макароны водой

Знаменитый шеф-повар Маркус Самуэльссон утверждает, что промывание готовых макарон можно сравнить с "выбрасыванием жидкого золота в канализацию".

По его словам, многие поклонники традиционных блюд итальянской кухни регулярно промывают макароны холодной водой, чтобы избежать слипания, как указано в инструкциях на упаковках. Однако истинные эксперты в кулинарии давно отказались от этой практики.

Кулинарный эксперт убеждён, что промытые макароны становятся испорченным гарниром. Он объясняет, что склеивание макарон происходит из-за крахмала, который содержится в их составе. Однако этот же крахмал значительно улучшает вкус готового блюда, подчеркнул специалист в разговоре с Daily Mail.

Если это уж очень хочется сделать, Самуэльссон советует промывать макароны только той водой, в которой они были сварены. Он подчёркивает, что проточная вода для этого не подходит.

Эксперт добавляет, что использовать проточную воду можно только в одном случае — если макароны являются ингредиентом салата, чтобы они не превратились в кашу.

Фото:commons.wikimedia.org/ Popo le Chien (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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