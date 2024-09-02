Смываете жидкое золото: шеф-повар объяснил, почему не нужно промывать макароны водой

Знаменитый шеф-повар Маркус Самуэльссон утверждает, что промывание готовых макарон можно сравнить с "выбрасыванием жидкого золота в канализацию".
По его словам, многие поклонники традиционных блюд итальянской кухни регулярно промывают макароны холодной водой, чтобы избежать слипания, как указано в инструкциях на упаковках. Однако истинные эксперты в кулинарии давно отказались от этой практики.
Кулинарный эксперт убеждён, что промытые макароны становятся испорченным гарниром. Он объясняет, что склеивание макарон происходит из-за крахмала, который содержится в их составе. Однако этот же крахмал значительно улучшает вкус готового блюда, подчеркнул специалист в разговоре с Daily Mail.
Если это уж очень хочется сделать, Самуэльссон советует промывать макароны только той водой, в которой они были сварены. Он подчёркивает, что проточная вода для этого не подходит.
Эксперт добавляет, что использовать проточную воду можно только в одном случае — если макароны являются ингредиентом салата, чтобы они не превратились в кашу.
Фото:commons.wikimedia.org/ Popo le Chien (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Sözçü: Анкара сочла чёрной пропагандой сериал Netflix "Фамагуста" о событиях 1974-го
МИД Турции раскритиковал сериал "Фамагуста", который касается событий 1974 года. В ведомстве заявили, что данный проект представляет собой "чёрную пропаганду кипрско-греческой администрации", пишет Sözçü.
Глава Минфина ФРГ Линднер: итоги выборов в Тюрингии и Саксонии болезненны
Министр финансов ФРГ и лидер Свободных демократов Кристиан Линднер огорчён результатами региональных выборов в Саксонии и Тюрингии.
Кушанашвили упрекнул Гарика Харламова в высокомерии
Отар Кушанашвили объяснил, почему комик Гарик Харламов пренебрежительно относится к деньгам.
Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость
Телеведущая Екатерина Стриженова показала фото с признаками старения и поразмышляла о старости.