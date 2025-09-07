Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:23

Вода в чайнике превращается в рассадник микробов: почему её нельзя кипятить второй раз

Повторное кипячение воды в чайнике может быть опасно для здоровья

Каждый из нас хотя бы раз оставлял воду в чайнике после завтрака, чтобы позже просто нажать кнопку повторного кипячения. Кажется, что в этом нет ничего страшного: зачем тратить время, если вода уже готова? Однако специалисты уверяют — привычка использовать "старую" воду может быть опасной для здоровья.

Чем опасно повторное кипячение

Когда вода остывает, она перестаёт быть стерильной и начинает активно контактировать с воздухом и пылью. Внутри чайника создаётся тёплая и влажная среда, идеально подходящая для развития микроорганизмов.

Никакой необходимости кипятить второй раз нет. Смысл не в том, что кипяченую воду нельзя кипятить повторно, а в том, что лучше кипятить воду из-под крана, а не ту, которая постояла, контактируя с окружающей средой. Возможно, там уже продукты жизнедеятельности различных микробов, грибов.

При повторном кипячении бактерии и грибки погибают, но их продукты жизнедеятельности остаются в воде. Они не разрушаются полностью даже при высокой температуре и попадают в наш организм вместе с напитками.

Почему лучше наливать свежую воду

Чтобы минимизировать риски, врачи и экологи советуют всегда использовать свежую воду из-под крана. Даже если вы планируете заварить чай через пару часов, лучше заново наполнить чайник. Это поможет избежать лишних микробов и неприятного привкуса.

Дополнительный аргумент в пользу свежей воды — качество напитка. Чай и кофе, приготовленные на только что набранной холодной воде, имеют более насыщенный вкус и аромат. Оставшаяся жидкость в чайнике придаёт напитку "тухлую" или металлическую нотку.

Правила безопасного кипячения

  1. Для каждого заваривания используйте свежую воду.

  2. После того как чайник отработал, сливайте остатки, не оставляйте их на потом.

  3. Регулярно мойте чайник и убирайте накипь.

  4. При сомнениях в качестве водопроводной воды используйте фильтр.

Эти простые шаги помогут не только сохранить здоровье, но и продлить срок службы прибора.

Как избавиться от накипи за 15 минут

Накипь ухудшает вкус воды и создаёт благоприятную среду для микроорганизмов. Чтобы быстро очистить чайник, можно воспользоваться лимонной кислотой.

  1. Налейте воду наполовину и добавьте 1-2 чайные ложки лимонной кислоты.

  2. Доведите до кипения и оставьте раствор на 10-15 минут.

  3. Вылейте воду и тщательно промойте чайник несколько раз.

Чтобы убрать остатки кислоты, можно дополнительно вскипятить чистую воду и слить её. После такой процедуры прибор снова будет сиять, а напитки станут вкуснее.

