Хотели лёгкий завтрак, а получили липкую скорлупу? Ошибка варки в самом начале

Варёные яйца — это классика, которая никогда не выйдет из моды. Простое на первый взгляд блюдо на самом деле требует внимания к деталям. От правильного выбора продукта до мелких хитростей при варке — всё влияет на результат: не только на вкус, но и на лёгкость очистки.

Яйцо считается настоящим суперфудом. Оно содержит белок высокой ценности, витамины группы B, витамин D, кальций, железо и селен. При этом калорийность остаётся низкой, что делает продукт подходящим и для завтрака, и для перекуса, и для полноценного блюда.

Сравнение способов приготовления яиц