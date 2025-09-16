Одно движение — и белок не убежит: секрет защиты яиц от трещин

На кухне многое кажется привычным и даже "магическим", но на самом деле почти всё можно объяснить с точки зрения химии. Один из таких примеров — варка яиц. Казалось бы, что может быть проще? Опустил их в кипяток, подождал и получил завтрак. Но оказывается, простая щепотка соли в воде меняет процесс — и улучшает результат.

Почему именно соль

Соль (хлорид натрия) играет сразу несколько ролей. Она влияет на температуру кипения, на процесс свёртывания белка и даже облегчает чистку яиц после варки. Многие уверены, что солёная вода "просаливает" яйцо — это миф. Проницаемость скорлупы не позволяет за несколько минут впитать значимое количество соли.

Главный эффект в другом: солёная вода кипит при более высокой температуре. Это значит, что яйцо варится быстрее и равномернее. Кроме того, соль укрепляет структуру белка, снижая риск, что он вытечет при случайной трещине.

Сравнение: вода с солью и без соли