Секрет идеального желтка: всё решает не вода, а время

Яйцо — продукт, который знаком каждому. Оно одинаково хорошо и на завтрак, и в качестве ингредиента сложных блюд: от салатов до супов. Но несмотря на простоту, именно с ним у многих возникают сложности. То желток слишком жидкий, то наоборот пересохший, а белок становится резиновым. Всё решает время варки — именно оно отвечает за вкус и текстуру.

Почему время варки имеет значение

У яйца два "главных героя" — белок и желток. Каждый из них по-своему реагирует на температуру и продолжительность готовки.

Если кипятить слишком мало, белок не успеет схватиться, и яйцо будет выглядеть сырым.

При чрезмерной варке желток становится сухим, а белок жёстким.

Золотая середина — тайминг, при котором белок упругий, а желток остаётся именно такой консистенции, какой вы хотите: жидкой, кремовой или полностью плотной.

Правильный баланс делает варёные яйца универсальными — их можно есть просто так, добавлять в салаты, закуски, рамен или даже карри.

Сравнение видов варёных яиц