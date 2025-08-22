Три удара по организму: что случится, если есть много варёных яиц после 60
Мы привыкли считать яйца едва ли не идеальным продуктом: источник белка, витаминов и энергии. Они десятилетиями остаются главным атрибутом завтрака — быстрым, сытным и доступным. Но с возрастом организм меняется, и то, что раньше шло только на пользу, может неожиданно обернуться проблемой.
Особенно после 60 лет врачи советуют внимательнее относиться к привычке есть яйца, а варёные и вовсе ограничить. Почему так? Давайте разберёмся.
Три причины, почему стоит осторожнее относиться к варёным яйцам
1. Нагрузка на сердце и сосуды
-
Варёные яйца содержат много холестерина.
-
У пожилых людей его усвоение ухудшается, что повышает риск атеросклероза и образования бляшек.
-
Последствия — инсульт или инфаркт.
2. Опасность для почек и суставов
-
При термообработке белок и пурины изменяются, что затрудняет работу почек.
-
Это может провоцировать отёки, подагру, образование камней, боли в суставах.
3. Замедление обмена веществ
-
После 55–60 лет метаболизм заметно падает.
-
Яйца калорийны и перевариваются медленнее.
-
Это ведёт к набору лишнего веса, одышке, усталости.
Что советуют врачи
-
Не исключать полностью, а ограничить до 1–2 яиц в неделю.
-
Отдавать предпочтение: запечённые, пашот, а не варёные вкрутую.
-
Чаще заменять на: отварную рыбу, творог с ягодами, овсянку с орехами и фруктами.
