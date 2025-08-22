Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:41

Три удара по организму: что случится, если есть много варёных яиц после 60

Врачи советуют после 60 лет ограничить варёные яйца до 1–2 в неделю

Мы привыкли считать яйца едва ли не идеальным продуктом: источник белка, витаминов и энергии. Они десятилетиями остаются главным атрибутом завтрака — быстрым, сытным и доступным. Но с возрастом организм меняется, и то, что раньше шло только на пользу, может неожиданно обернуться проблемой.

Особенно после 60 лет врачи советуют внимательнее относиться к привычке есть яйца, а варёные и вовсе ограничить. Почему так? Давайте разберёмся.

Три причины, почему стоит осторожнее относиться к варёным яйцам

1. Нагрузка на сердце и сосуды

  • Варёные яйца содержат много холестерина.

  • У пожилых людей его усвоение ухудшается, что повышает риск атеросклероза и образования бляшек.

  • Последствия — инсульт или инфаркт.

2. Опасность для почек и суставов

  • При термообработке белок и пурины изменяются, что затрудняет работу почек.

  • Это может провоцировать отёки, подагру, образование камней, боли в суставах.

3. Замедление обмена веществ

  • После 55–60 лет метаболизм заметно падает.

  • Яйца калорийны и перевариваются медленнее.

  • Это ведёт к набору лишнего веса, одышке, усталости.

Что советуют врачи

  1. Не исключать полностью, а ограничить до 1–2 яиц в неделю.

  2. Отдавать предпочтение: запечённые, пашот, а не варёные вкрутую.

  3. Чаще заменять на: отварную рыбу, творог с ягодами, овсянку с орехами и фруктами.

