Необычный десерт с кремом, хранящий секрет, известный лишь избранным сладкоежкам

Хотите приготовить десерт, который удивит всех своей нежностью и хрустящей текстурой? Торт "Коровка" с варёной сгущёнкой — именно то, что нужно! Этот торт сочетает в себе ароматные арахисовые коржи и воздушный сливочный крем, который взбивается всего за несколько минут.

Что понадобится для коржей?

Пшеничная мука — 400 г

Сливочное масло — 200 г

Жареный арахис — 150 г

Сахар — 120 г

Яйца — 2 шт. (если мелкие — 3 шт.)

Варёная сгущёнка — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сливки 33-35% — 500 мл

Варёная сгущёнка — 250 г

Арахис — 40 г

Тёмный или горький шоколад — 30 г

Как приготовить торт "Коровка"

Муку лучше брать высшего сорта, яйца — крупные и комнатной температуры. Масло, сгущёнку и яйца заранее достаньте из холодильника, чтобы они согрелись.

Очистите его от шелухи, обжарьте на сухой сковороде и измельчите в блендере до мелкой крошки. Если хотите, можно заменить арахис другими орехами: грецкими, фундуком или кешью.

Взбейте яйца с сахаром до пышной пены миксером. Добавьте мягкое сливочное масло и варёную сгущёнку, продолжайте взбивать до однородности. Всыпьте молотый арахис и перемешайте.

Постепенно добавляйте просеянную муку с разрыхлителем, замешивая мягкое, слегка липкое тесто. Не стоит добавлять слишком много муки — коржи будут жёсткими и плохо пропитаются. Оберните тесто пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на 30-40 минут.

Разделите охлаждённое тесто на 7-8 равных частей. Каждую часть раскатайте между двумя листами пергамента в тонкий круг нужного диаметра. Обрезки соберите и сделайте из них отдельный корж.

Выпекайте коржи в духовке при 180℃ примерно 5-10 минут до лёгкого золотистого оттенка. Время зависит от вашей духовки.

Приготовление крема

Важно выбрать качественные сливки с жирностью не менее 33%, которые хорошо взобьются. Взбейте холодные сливки миксером до плотности, чтобы на поверхности оставались следы от венчика.

Добавьте варёную сгущёнку комнатной температуры и аккуратно взбейте до однородного крема. Не перебивайте — крем может расслоиться.

Снимите кулинарное кольцо (если использовали). Поочерёдно выкладывайте коржи, щедро промазывая их кремом. Если коржи слишком мягкие и "плывут", собирайте торт в кольце.

Отправьте торт в холодильник минимум на час, чтобы крем схватился. Из обрезков сделайте мелкую крошку, добавьте немного арахиса по желанию. Обсыпьте бока и верх торта этой крошкой.

Растопите шоколад и украсьте им торт сверху. Поставьте десерт в холодильник на ночь для лучшей пропитки.

На следующий день ваш торт "Коровка" с варёной сгущёнкой и арахисом готов к подаче! Этот десерт порадует и гостей, и домашних — он простой в приготовлении, но невероятно вкусный и эффектный.