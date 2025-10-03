Свекла — клад, который чаще всего портят на кухне: три ошибки, разрушающие продукт

Приготовить свеклу кажется делом простым: бросил в кастрюлю и жди. Но на деле нередко результат разочаровывает — овощ теряет свой рубиновый оттенок, становится безвкусным или, наоборот, пересыхает. Чтобы корнеплод радовал глаз и приносил пользу организму, важно знать кулинарные тонкости.

Чем ценна свекла

Свекла — это не только привычный ингредиент борща или салата "Винегрет". Она настоящий кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов. В ее составе есть бетаин, клетчатка, пектин, органические кислоты и целый комплекс микроэлементов — от кремния до меди.

Бетаин усиливает энергичность и помогает мышцам восстанавливаться.

Кремний укрепляет сосуды и кости.

Фолиевая кислота участвует в кроветворении.

Клетчатка улучшает пищеварение.

Благодаря богатому составу свекла полезна спортсменам, пожилым людям и всем, кто заботится о здоровье сердца и печени.

Калорийность и состав

Свекла относится к диетическим продуктам.