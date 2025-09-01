Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сочетание юбки бохо
Сочетание юбки бохо
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:44

Бохо против минимализма: как одна юбка соединяет несочетаемое

Юбка в стиле бохо стала главным элементом женского гардероба в 2025 году

Богемный стиль снова уверенно возвращается в моду: струящиеся ткани, этнические орнаменты, бахрома и длинные юбки будто переносят нас в эпоху свободы и романтики 70-х. Подиумы и стритстайл показывают, что эта эстетика не теряет актуальности, а юбка в стиле бохо становится центральным элементом образа, объединяя комфорт и изысканность.

Почему юбки в стиле бохо снова в тренде

Эстетика 70-х — это смесь глэм-рока и бохо-шика, которую сегодня легко прочитать в коллекциях Etro, Chloé и Isabel Marant. Вдохновением служат культовые фильмы вроде "Почти знаменит" или недавний сериал "Дейзи Джонс и шестерка", где романтизм и бунтарство переплетаются с легкими тканями и этническими узорами. Такая юбка словно создана для закатных прогулок или отпускных приключений, где ценится легкость и выразительность.

С чем сочетать юбку в стиле бохо

Чтобы образ выглядел современно, стоит экспериментировать. Юбки становятся основой, а акценты расставляются с помощью блуз, жакетов или аксессуаров.

Прозрачная юбка поверх джинсов

Необычное решение для тех, кто любит играть со стилем. Достаточно надеть кружевную юбку поверх расклешенных джинсов и дополнить образ сумкой с контрастным принтом — и базовый наряд превращается в эффектный.

Замша и горошек

Длинные коричневые замшевые юбки землистых оттенков — абсолютная классика. Они подчеркивают дух 70-х, но при этом остаются универсальными. Сочетайте их с блузами без рукавов и лаконичным горошком, чтобы сохранить баланс между винтажем и современностью.

Цветы и атлас

Черные юбки с ярким цветочным рисунком можно смело носить с атласными блузами и простой обувью вроде шлепанцев. Такой комплект придаст образу легкость и молодежный характер.

Нежные однотонные ткани

Если не хочется прибегать к этнике или ярким узорам, выбирайте однотонные модели в бежевой или розовой гамме. Их мягкие драпировки и полупрозрачные ткани создают утонченную непринужденность. Дополните образ блузкой с воротником — получится женственный и элегантный вариант для города.

Белая вышивка и простота

Миди-юбка с белой цветочной вышивкой — отличный выбор для любительниц минимализма. Она одинаково хорошо смотрится с пляжным верхом от купальника или рубашкой оверсайз в полоску. Завершить образ помогут сабо или сандалии.

Атлас и блузка с бантом

Атласные юбки с цветочной вышивкой — выбор для тех, кто ценит утонченную женственность. Если раньше их носили с простыми футболками, то теперь они требуют более выразительного верха — блузок с бантом, которые создают образ вне времени.

Как носить юбку в стиле бохо сегодня

Современный бохо не ограничивается строгими правилами. Он живет на стыке свободы и элегантности, где каждая деталь играет роль. Можно вдохновляться 70-ми, но при этом смело адаптировать их под повседневный гардероб, комбинируя романтические юбки с минималистичными вещами.

Главное — не бояться экспериментов: сочетать разные текстуры, добавлять аксессуары, играть с силуэтами. Именно так стритстайл доказывает, что длинная юбка бохо-шик — это не только про ретро, но и про актуальный стиль сегодня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ортопед Гаевская: утренняя боль в пятках чаще связана с плантарным фасциитом сегодня в 15:37

Каждый шаг как пытка: болезнь, которая превращает утро в испытание

Врач объясняет, почему боль в пятках по утрам характерна для плантарного фасциита, и раскрывает методы лечения, включая консервативные и хирургические подходы.

Читать полностью » Ревматолог Алина Молчанова объяснила, при каких болезнях суставов нужно ограничить помидоры сегодня в 14:47

Почему одни врачи запрещают томаты, а другие называют их суперфудом

Помидоры часто обвиняют в том, что они вредят суставам. Врачи разобрались, какие диагнозы требуют осторожности, а где отказ от них не нужен.

Читать полностью » Витаминная атака: как превратить обычный чай в эликсир здоровья с помощью трех чудо-ингредиентов сегодня в 14:01

Чайная магия: добавьте это, и ваша иммунная система скажет вам спасибо – вот три секрета

Улучшите свой чай! Шиповник, облепиха и имбирь – мощные добавки для иммунитета, богатые витаминами C, A и E. Откройте секрет здоровья и забудьте о простудах!

Читать полностью » Доцент Пироговского университета Эльвира Хачирова назвала продукты для здоровья сердца сегодня в 13:45

Смертельный риск на тарелке: продукты, которые убивают сосуды

Как снизить риск инфаркта и инсульта с помощью питания? Врач рассказала, какие продукты помогают сосудам, а от чего лучше отказаться.

Читать полностью » Диетолог Михалёва назвала продукты для быстрого восстановления при простуде сегодня в 13:01

Секрет быстрого выздоровления: продукты, которые молниеносно ставят на ноги

Диетолог Михалёва советует, что включить в рацион при простуде для быстрого восстановления и укрепления иммунитета. Какие продукты помогут и что исключить?

Читать полностью » Трихолог Татьяна Варёнова объяснила, почему тугие причёски вредны для детей сегодня в 12:41

Хвост вместо радости: когда красота превращается в источник боли

Трихолог объяснила, почему тугие причёски и «детские» шампуни могут вредить волосам школьников, и рассказала, как правильно ухаживать за ними.

Читать полностью » Тыквенные семечки: как извлечь максимум пользы и не навредить фигуре – советы диетолога сегодня в 12:01

Раскрываем секрет диетологов: почему тыквенные семечки должны быть в вашем рационе

Диетолог Дарья Русакова рассказала о пользе и вреде тыквенных семечек. Узнайте, как правильно употреблять семена тыквы для здоровья и контроля веса.

Читать полностью » Косметолог Василина Миронова: морской коллаген лучше усваивается и полезен для кожи и волос сегодня в 11:38

Белок молодости: как коллаген меняет кожу, суставы и кости

Коллаген влияет не только на красоту кожи, но и на здоровье костей и суставов. Разбираемся, как правильно его принимать и кому он может навредить.

Читать полностью »

Новости
УрФО

Двое заключенных, обвиняемых в подготовке теракта, сбежали из СИЗО №1 Екатеринбурга
Авто и мото

Mercedes прекратит выпуск седана и кроссовера EQE к 2026 году — Autocar
Наука и технологии

Археологи нашли древнейшее земледельческое поселение на Гёкчеаде 6800 года до н.э.
Спорт и фитнес

Сэмюэл Чан: какие упражнения с лентой эффективнее подъёмов на носки
Культура и шоу-бизнес

Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в новом сериале HBO о Гарри Поттере
Садоводство

Слой компоста помогает клубнике успешно перезимовать
СЗФО

Череповец парализовало из-за селевого потока и ливня, выпавшего 67% месячной нормы осадков
Садоводство

Хвойный настой для сада: приготовление и применение как стимулятора роста и защиты от тли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru