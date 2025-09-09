Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Макраме в интерьере
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:44

Интерьер без правил: почему бохо-шик стал символом свободы

Мария Степанова назвала ключевые черты стиля бохо и правила гармонии в интерьере

Стиль бохо-шик — это воплощение свободы, яркости и творческой смелости. Его корни уходят в европейскую богемную культуру XVIII века, когда под словом "bohème" подразумевали вольный образ жизни художников, музыкантов и поэтов. Сегодня бохо в интерьере — это эклектичное сочетание этнических мотивов, винтажа и хиппи-эстетики, создающее неповторимую атмосферу уюта.

Черты стиля бохо

Главная особенность бохо — многослойность и разнообразие. В таких интерьерах легко уживаются винтажная мебель, этнические орнаменты, ковры, керамика и плетёные элементы. Цветовая палитра строится на тёплых тонах, природных оттенках земли и песка, которые дополняются яркими акцентами.

"Бохо — это интерьер без правил, но с душой. Он позволяет смешивать стили, цвета и материалы, создавая пространство, которое отражает вашу индивидуальность", — сказала дизайнер Мария Степанова.

Фактуры здесь играют ключевую роль: дерево, лён, хлопок, шерсть и ротанг формируют естественность и тактильность пространства. Освещение чаще всего мягкое и декоративное — фонари, гирлянды, свечи и кованые светильники.

Где уместен бохо

Бохо легко адаптировать как в просторном доме, так и в небольшой квартире. В студии или однушке он может проявляться в акцентах: коврах, пледах, подушках с орнаментами, растениях. В больших пространствах стиль раскрывается полностью — многослойные текстуры, мебель с историей и этнические детали создают уникальную атмосферу.

"Минимальной площади для бохо не существует — он прекрасно вписывается даже в студии, если использовать правильные сочетания цветов и мебели", — отметила Мария Степанова.

Главное — не перегрузить пространство, иначе уютная эклектика превратится в хаос.

Мебель для бохо-интерьера

Мебель в бохо — это отражение характера хозяина. Здесь гармонично сочетаются старинные комоды с резьбой и современные кресла с мягкой текстильной обивкой.

"Выбирайте мебель из дерева, ротанга, металла и с текстильной обивкой. Формы должны быть плавными, закруглёнными и слегка винтажными. В бохо-шике очень ценится ручная работа, резьба, плетение", — советует Мария Степанова.

Для аутентичности можно искать предметы на блошиных рынках или в антикварных магазинах. Но если у вас уже есть много выразительного декора, мебель лучше выбирать нейтральных оттенков, чтобы она не спорила с аксессуарами.

Роль декора в стиле бохо

Без деталей бохо невозможен. Ковры, гобелены, подушки с вышивкой, макраме, корзины из лозы, этнические маски и фигурки создают неповторимую атмосферу. Живые растения — обязательный элемент: они добавляют свежести и органично вписываются в эклектичное пространство.

"Бохо-интерьер невозможно представить без деталей: ковры, пледы, гобелены, вышитые подушки, много живых цветов, в том числе подвесных", — подчеркнула Мария Степанова.

Важно избегать дешёвого пластика, кислотных оттенков и предметов с футуристичным дизайном — они разрушают дух стиля. Орнаменты и рисунки лучше выбирать с природными мотивами — цветочными или анималистическими.

Атмосфера свободы и уюта

Интерьер в стиле бохо — это способ выразить индивидуальность через предметы и детали. Каждая вещь здесь несёт свою историю и создаёт ощущение жизни, наполненной теплом и творчеством. В таком пространстве хочется отдыхать, вдохновляться и чувствовать себя свободно.

