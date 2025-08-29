Что ищут российские туристы в китайской глубинке — 70% бюджета тратят на неожиданные вещи

Летние месяцы становятся для китайского Хуньчуня временем туристического бума. Сюда массово приезжают жители Приморского края, и в июле-сентябре город буквально переполнен российскими гостями. Отели оказываются заняты задолго вперёд, а экскурсионные маршруты расписаны на недели. Для местного бизнеса это самый прибыльный сезон.

"Бохайская жемчужина" — сердце нового Хуньчуня

Особым магнитом для путешественников стал дворец "Бохайская жемчужина", открывшийся весной.

"Когда наступает вечер, кажется, будто сам город начинает светиться изнутри. Особенно эффектно выглядит "Бохайская жемчужина"… ночью оно преображается полностью", — рассказали туристы "Вестям Приморья".

Создатели комплекса постарались передать атмосферу полуторатысячелетней истории. Архитектура и оформление посвящены эпохе Тан и древнему корейскому царству Бохай, чьи следы археологи находят не только в Китае, но и на территории Приморья. Учёные напоминают: именно через земли нынешнего Хасанского района проходил морской маршрут Великого шёлкового пути, что делает регион особенно значимым.

Возможности для России

Эксперты считают, что аналогичный культурный объект можно было бы создать и в Приморском крае. В районе Уссурийска регулярно находят артефакты древнего Бохая, иногда прямо в огородах. Такой проект мог бы привлечь внимание не только российских туристов, но и гостей из соседних стран.

Этническая деревня и культурный туризм

Не меньший интерес вызывает деревня Фанчуань, расположенная в пригороде Хуньчуня. Несмотря на условную историческую подлинность, это место оформлено с большим вниманием к деталям. Туристы могут попробовать блюда корейской кухни, пожить в традиционных домах и даже поучаствовать в обрядах, почувствовав себя жителями древнего Бохая.

Современный город с историческими корнями

За несколько лет Хуньчунь превратился в один из самых динамично развивающихся туристических центров региона. К нему уже протянулась скоростная железная дорога из Пекина, что сделало город ещё доступнее. При этом власти и жители стараются сохранить историческую преемственность. Так, буддийский храм Лин Бао, которому более 300 лет, несмотря на разрушения и восстановление, продолжает принимать посетителей. Местные монахи охотно делятся с гостями его историей.

Интересные факты