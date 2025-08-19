Как бабочки-богонги могут научить нас секретам навигации в нашем мире
Каждую весну бабочки-богонги совершают удивительное путешествие, преодолевая до 1000 километров, чтобы добраться до пещер в Австралийских Альпах. Как они находят дорогу? Оказывается, эти маленькие мотыльки используют звезды и магнитное поле Земли для навигации.
Загадка навигации мотыльков
На протяжении десятилетий ученые не могли понять, как мотыльки-богонги ориентируются в пространстве. Профессор Эрик Уоррант из Лундского университета в Швеции, ведущий автор исследования, отмечает, что они знают, в каком направлении лететь и когда остановиться. Это действительно волнующие вопросы, касающиеся животного с очень маленькой нервной системой, очень маленьким мозгом и крошечными глазами.
Уоррант сравнивает их миграцию с путешествием человека, который дважды обогнул бы Землю, полагаясь только на свои чувства.
Звезды и магнитное поле: двойная система навигации
В 2018 году ученые обнаружили, что мотыльки-богонги чувствуют магнитное поле Земли. Однако новое исследование показало, что это лишь часть их навигационной системы.
"Если вы отправитесь в австралийский кустарник, где живут эти мотыльки, и посмотрите вокруг ночью, одним из самых очевидных визуальных ориентиров будет Млечный Путь", — объясняет Уоррант.
Чтобы проверить свою гипотезу, команда построила специальную лабораторию, где создала модели ночного неба и магнитного поля. Результаты оказались поразительными: мотыльки могли ориентироваться только по звездам, даже без магнитного поля.
Эксперименты в лаборатории
Когда исследователи повернули искусственное небо на 180 градусов, мотыльки изменили направление полета. А при случайном расположении звезд они просто терялись.
"Думаю, самым большим сюрпризом стало открытие, что мотыльки-богонг могут мигрировать под проекцией изображения естественного местного звездного ночного неба и при полном отсутствии магнитного поля Земли", — говорит Уоррант.
Магнитное поле, как выяснилось, служит резервным ориентиром, который мотыльки используют в облачную погоду.
Криптохром: ключ к навигации?
Ученые пока не до конца понимают, как мотыльки чувствуют магнитное поле. Однако у Уорранта есть теория: эти мотыльки, вероятно, используют систему, основанную на химической реакции с участием типа белка, называемого криптохром.
Эти светочувствительные белки могут быть ключом к их невероятным навигационным способностям.
"Сейчас мы начинаем работать над вторым вопросом, чтобы определить сенсорные сигналы, которые могут быть связаны с местом назначения", — говорит Уоррант.
Также ученые хотят выяснить, как крошечный мозг мотылька обрабатывает информацию о звездах и магнитном поле, чтобы направлять его в этом эпическом путешествии.
