Как бабочки-богонги могут научить нас секретам навигации в нашем мире

Каждую весну бабочки-богонги совершают удивительное путешествие, преодолевая до 1000 километров, чтобы добраться до пещер в Австралийских Альпах. Как они находят дорогу? Оказывается, эти маленькие мотыльки используют звезды и магнитное поле Земли для навигации.

Загадка навигации мотыльков

На протяжении десятилетий ученые не могли понять, как мотыльки-богонги ориентируются в пространстве. Профессор Эрик Уоррант из Лундского университета в Швеции, ведущий автор исследования, отмечает, что они знают, в каком направлении лететь и когда остановиться. Это действительно волнующие вопросы, касающиеся животного с очень маленькой нервной системой, очень маленьким мозгом и крошечными глазами.

Уоррант сравнивает их миграцию с путешествием человека, который дважды обогнул бы Землю, полагаясь только на свои чувства.

Звезды и магнитное поле: двойная система навигации

В 2018 году ученые обнаружили, что мотыльки-богонги чувствуют магнитное поле Земли. Однако новое исследование показало, что это лишь часть их навигационной системы.

"Если вы отправитесь в австралийский кустарник, где живут эти мотыльки, и посмотрите вокруг ночью, одним из самых очевидных визуальных ориентиров будет Млечный Путь", — объясняет Уоррант.

Чтобы проверить свою гипотезу, команда построила специальную лабораторию, где создала модели ночного неба и магнитного поля. Результаты оказались поразительными: мотыльки могли ориентироваться только по звездам, даже без магнитного поля.

Эксперименты в лаборатории

Когда исследователи повернули искусственное небо на 180 градусов, мотыльки изменили направление полета. А при случайном расположении звезд они просто терялись.

"Думаю, самым большим сюрпризом стало открытие, что мотыльки-богонг могут мигрировать под проекцией изображения естественного местного звездного ночного неба и при полном отсутствии магнитного поля Земли", — говорит Уоррант.

Магнитное поле, как выяснилось, служит резервным ориентиром, который мотыльки используют в облачную погоду.

Криптохром: ключ к навигации?

Ученые пока не до конца понимают, как мотыльки чувствуют магнитное поле. Однако у Уорранта есть теория: эти мотыльки, вероятно, используют систему, основанную на химической реакции с участием типа белка, называемого криптохром.

Эти светочувствительные белки могут быть ключом к их невероятным навигационным способностям.

"Сейчас мы начинаем работать над вторым вопросом, чтобы определить сенсорные сигналы, которые могут быть связаны с местом назначения", — говорит Уоррант.

Также ученые хотят выяснить, как крошечный мозг мотылька обрабатывает информацию о звездах и магнитном поле, чтобы направлять его в этом эпическом путешествии.