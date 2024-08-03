Прыгнул в реку с 19-метровой высоты: Как Юрий Богатырёв вытащил Райкина из водоворота

"Свой среди чужих, чужой среди своих" 1974года — "красный вестерн" Никиты Михалкова, ставший гимном дружбе. В центре сюжета — чекист, который ищет украденное золото и внедряется в банду.
Юрий Богатырёв, исполнивший одну из главных ролей серьёзно подошел к работе в этом фильме: уделил много времени подготовке к съёмкам, занимался спортом, освоил верховую езду и решил сам выполнять все трюки.
Физическая подготовка Богатырёва помогла избежать трагедии в сцене, где Каюм пытается помочь Шилову забраться на скалу. Эпизод снимался на реке Аргун и Константину Райкину нужно было упасть с 12-метровой скалы в бурный водоворот.
Перед съёмкой долго не могли измерить глубину реки — шест сносило сильным течением. Тогда вместо шеста опустили стальной рельс, но его тоже снесло, и глубина в том месте оказалась около 2 метров. К счастью, съёмка эпизода прошла без травм, сняли с первого дубля.
Актёров подхватило сильное течение и понесло вниз, но Богатырёв смог не только сам выплыть к берегу, но и дотащить до него своего коллегу, несмотря на сильное течение и холод. Температура воды в реке Аргун в это время года была не выше 3 градусов.
Согласно выписке и платёжной ведомости фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" Юрий Богатырёв получил за этот фильм 1102 рубля 50 копеек.
Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм"/Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм"(public domain)
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