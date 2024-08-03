Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
Юрий Богатырёв спас Райкина на съёмках фильма
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Прыгнул в реку с 19-метровой высоты: Как Юрий Богатырёв вытащил Райкина из водоворота

Юрий Богатырёв спас Райкина на съёмках фильма "Свой среди чужих, чужой среди  своих"

"Свой среди чужих, чужой среди своих" 1974года — "красный вестерн" Никиты Михалкова, ставший гимном дружбе. В центре сюжета — чекист, который ищет украденное золото и внедряется в банду.

Юрий Богатырёв, исполнивший одну из главных ролей серьёзно подошел к работе в этом фильме: уделил много времени подготовке к съёмкам, занимался спортом, освоил верховую езду и решил сам выполнять все трюки.

Физическая подготовка Богатырёва помогла избежать трагедии в сцене, где Каюм пытается помочь Шилову забраться на скалу. Эпизод снимался на реке Аргун и Константину Райкину нужно было упасть с 12-метровой скалы в бурный водоворот.

Перед съёмкой долго не могли измерить глубину реки — шест сносило сильным течением. Тогда вместо шеста опустили стальной рельс, но его тоже снесло, и глубина в том месте оказалась около 2 метров. К счастью, съёмка эпизода прошла без травм, сняли с первого дубля.

Актёров подхватило сильное течение и понесло вниз, но Богатырёв смог не только сам выплыть к берегу, но и дотащить до него своего коллегу, несмотря на сильное течение и холод. Температура воды в реке Аргун в это время года была не выше 3 градусов.

Согласно выписке и платёжной ведомости фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" Юрий Богатырёв получил за этот фильм 1102 рубля 50 копеек.

Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм"/Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм"(public domain)

Мир

ВВС Израиля заявили об атаке на

ВВС Израиля заявили об атаке на "Хезболлу" на юге Ливана

Израильские ВВС нанесли удары по "террористическим объектам" и "военным зданиям" шиитов "Хезболлы" в районе Кфаркелы на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Читать полностью
CENTCOM ВС США заявило о ликвидации ракетной установки хуситов в Йемене

CENTCOM ВС США заявило о ликвидации ракетной установки хуситов в Йемене

Центральное командование Америки CENTCOM объявило о ликвидации ракеты и пусковой установки хуситов на территории Йемена.

Читать полностью

Общество

Татьяна Брухунова посоветовала не оглядываться на мнение людей

Татьяна Брухунова посоветовала не оглядываться на мнение людей

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как нужно жить.

Читать полностью
Прохор Шаляпин попросил состарить его возлюбленную:

Прохор Шаляпин попросил состарить его возлюбленную: "Хочется целовать каждую морщинку"

Певец Прохор Шаляпин обратился в салон красоты с необычной просьбой — состарить его возлюбленную.

Читать полностью

Новости