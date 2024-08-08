Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власти Украины, возглавляемые Владимиром Зеленским, осуществляют целенаправленные действия против российских журналистов и военных корреспондентов. Это утверждение прозвучало на фоне инцидента с попыткой на жизнь военного корреспондента Евгения Поддубного. "Вооруженные силы, подчиняющиеся Зеленскому, активно охотятся на представителей российских СМИ и военных корреспондентов, чьи отчеты свидетельствуют о насилии со стороны украинских военных по отношению к гражданскому населению," — отметила Захарова.

Захарова выразила мнение, что при содействии Запада и правозащитных организаций, которые находятся под его влиянием, "киевские власти сделали журналистов предпочтительной мишенью и не скрывают этого". Она напомнила, что в соответствии с Женевскими конвенциями и Дополнительным протоколом I, журналисты защищены от нападений как гражданское население и что нарушение этих норм является серьезным нарушением международного гуманитарного права со стороны Украины.

Захарова также призвала международные организации к немедленному принятию мер и осуждению действий украинской стороны, которые она квалифицировала как террористические. Помимо этого, она упомянула, что виновные в нападении на Поддубного будут неминуемо наказаны. "Следственный комитет России внимательно документирует все преступления, совершенные руководством Киева. На основе собранных улик российские суды выносят приговоры радикалам, допустившим злодеяния в отношении мирного населения и сотрудников СМИ. Мы уверены, что те, кто стоит за покушением на жизнь российского репортера, не избежат ответственности," - завершила Захарова.

Фото:Wikimedia Commons/ Own work, Мазур Владимир, (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.)