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  • Опубликована сегодня в 12:26

В Следственном комитете рассказали, как украинские боевики глумились над мирными жителями Донбасса

Пленные украинские боевики признались, что получали удовольствие от того, как под их огнем мирные жители Донбасса выбегали из своих домов в поисках укрытия. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"Следователи СК РФ выявляют все новые обстоятельства, демонстрирующие безжалостное отношение украинских националистов к гражданскому населению", — говорится в сообщении.

По словам следователей, в частности из показаний солдата Бойчука, производившего в июне 2022 года обстрел жилых домов в населенном пункте Николаевка, следует: "Я получал удовольствие, наблюдая за тем, как жители выбегают из жилищ и ищут укрытия", — рассказали в СК РФ.

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