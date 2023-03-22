Пленные украинские боевики признались, что получали удовольствие от того, как под их огнем мирные жители Донбасса выбегали из своих домов в поисках укрытия. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"Следователи СК РФ выявляют все новые обстоятельства, демонстрирующие безжалостное отношение украинских националистов к гражданскому населению", — говорится в сообщении.

По словам следователей, в частности из показаний солдата Бойчука, производившего в июне 2022 года обстрел жилых домов в населенном пункте Николаевка, следует: "Я получал удовольствие, наблюдая за тем, как жители выбегают из жилищ и ищут укрытия", — рассказали в СК РФ.