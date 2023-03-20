Некоторые страны ЕС опасаются, что количество боеприпасов, которые они могут собрать на собственных военных складах для отправки на Украину, не покроет расходы, равные одному миллиарду евро, поэтому для них непонятно, что делать с "остатками денег на руках". Об этом пишет Euractiv.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделить миллиард евро на экстренные поставки Киеву боеприпасов из имеющихся запасов на европейских складах. Он также отметил, что еще миллиард может быть выделен на совместные закупки боеприпасов в среднесрочной перспективе, передает РИА "Новости".
Глава европейской дипломатии рассчитывает на принятие решения по данному плану на встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза 20 марта.
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