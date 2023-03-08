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  • Опубликована сегодня в 20:03

Польша хочет заработать на поставках боеприпасов для Украины

Польша готова выпускать и продавать боеприпасы для последующих поставок на Украину. Об этом заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.

"Есть инициатива, которая предусматривает совместные заказы боеприпасов, этой инициативой воспользуется также польская оборонная промышленность", — сказал Блащак, передает РИА "Новости".

По его словам, ближайшее время в Польшу с визитом прибудет еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, с которым стороны намерены обсудить участие Польши в этом проекте.

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