Новая финансовая структура Евросоюза, так называемый фонд мира уже компенсировал странам союза 450 млн евро за поставку боеприпасов Украине. Об этом заявил глава МИД ЕС Жозеп Боррель.
"Европейский фонд мира вернул государствам-членам ЕС порядка 450 миллионов евро за боеприпасы, поставленные на Украину", - сказал он на заседании министров обороны Евросоюза, которое проходило в Стокгольме, передает РИА "Новости".
По словам еврокомиссара, в настоящее время боевые действия на Востоке Украины очень затратные с точки зрения обеспечения ВСУ боеприпасами. Потому что украинские войска в среднем за сутки совершают десятки тысяч выстрелов.
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