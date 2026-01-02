Боеприпасы закончились — началась другая война: сапёры работают без права на ошибку

Использование самодельных взрывных устройств стало для украинских военнослужащих массовой практикой на фоне дефицита штатных боеприпасов. Такие мины всё чаще обнаруживаются на направлениях боевых действий, что существенно осложняет продвижение подразделений и требует постоянной работы сапёров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Министерства обороны России.

Массовое применение самодельных мин

Как рассказал сапёр группировки войск "Восток" с позывным Кот, самодельные мины противник применяет в большом количестве и в самых разных вариантах. По его словам, подобные устройства встречаются регулярно и отличаются разнообразием конструкций, что затрудняет их обнаружение и обезвреживание.

"Самодельные мины противник использует в обширных масштабах. Встречались мне очень много всяких разных. Используют самодельные мины по той причине, потому что [у них сейчас] истощение боекомплекта", — сказал сапёр группировки войск "Восток" с позывным Кот.

Таким образом, переход к самодельным взрывным устройствам напрямую связан с нехваткой промышленных боеприпасов, что вынуждает компенсировать дефицит за счёт подручных средств.

Работа инженерных подразделений

В Министерстве обороны России уточнили, что инженерные подразделения 37-й мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" работают в круглосуточном режиме. Их задача — расчистка путей для продвижения штурмовых групп и бронетехники в условиях плотных минных заграждений.

Сапёры действуют в сложной обстановке, где каждая ошибка может привести к тяжёлым последствиям. Поэтому особое внимание уделяется тщательной проверке маршрутов и последовательному уничтожению обнаруженных взрывных устройств.

Современные и классические методы разминирования

Для ликвидации минных заграждений применяется комплексный подход. В арсенале специалистов остаются традиционные средства — сапёрные щупы и накладные заряды, которые используются при непосредственном контакте с опасными объектами.

Одновременно активно задействуются современные технологии. Использование беспилотников с системами сброса позволяет дистанционно уничтожать взрывные устройства, снижая риски для личного состава. В военном ведомстве подчёркивают, что именно сочетание классических и новых методов повышает эффективность разминирования в условиях массового применения самодельных мин.