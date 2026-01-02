Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Mil.ru is licensed under CC BY 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:53

Боеприпасы закончились — началась другая война: сапёры работают без права на ошибку

ВСУ массово применяют самодельные мины из-за нехватки боеприпасов — ТАСС

Использование самодельных взрывных устройств стало для украинских военнослужащих массовой практикой на фоне дефицита штатных боеприпасов. Такие мины всё чаще обнаруживаются на направлениях боевых действий, что существенно осложняет продвижение подразделений и требует постоянной работы сапёров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Министерства обороны России.

Массовое применение самодельных мин

Как рассказал сапёр группировки войск "Восток" с позывным Кот, самодельные мины противник применяет в большом количестве и в самых разных вариантах. По его словам, подобные устройства встречаются регулярно и отличаются разнообразием конструкций, что затрудняет их обнаружение и обезвреживание.

"Самодельные мины противник использует в обширных масштабах. Встречались мне очень много всяких разных. Используют самодельные мины по той причине, потому что [у них сейчас] истощение боекомплекта", — сказал сапёр группировки войск "Восток" с позывным Кот.

Таким образом, переход к самодельным взрывным устройствам напрямую связан с нехваткой промышленных боеприпасов, что вынуждает компенсировать дефицит за счёт подручных средств.

Работа инженерных подразделений

В Министерстве обороны России уточнили, что инженерные подразделения 37-й мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" работают в круглосуточном режиме. Их задача — расчистка путей для продвижения штурмовых групп и бронетехники в условиях плотных минных заграждений.

Сапёры действуют в сложной обстановке, где каждая ошибка может привести к тяжёлым последствиям. Поэтому особое внимание уделяется тщательной проверке маршрутов и последовательному уничтожению обнаруженных взрывных устройств.

Современные и классические методы разминирования

Для ликвидации минных заграждений применяется комплексный подход. В арсенале специалистов остаются традиционные средства — сапёрные щупы и накладные заряды, которые используются при непосредственном контакте с опасными объектами.

Одновременно активно задействуются современные технологии. Использование беспилотников с системами сброса позволяет дистанционно уничтожать взрывные устройства, снижая риски для личного состава. В военном ведомстве подчёркивают, что именно сочетание классических и новых методов повышает эффективность разминирования в условиях массового применения самодельных мин.

