Boeing оскорблена: NASA обратилась к SpaceX за помощью в спасении астронавтов

Работники американской компании Boeing выразили свою униженность после того, как NASA решила поручить SpaceX возвращение на Землю двух астронавтов, оказавшихся на Международной космической станции (МКС) из-за технических проблем с кораблем Starliner.

Один из анонимных сотрудников Boeing сообщил изданию The New York Post, что решение Национального управления аэронавтики и исследований космического пространства (NASA) стало еще одним ударом для корпорации, которая уже испытывает трудности после инцидентов с пассажирскими самолетами.

"Недавно мы столкнулись с множеством неудач, и теперь каждый наш шаг тщательно контролируется. Ситуация лишь усугубилась. Мы испытываем неприязнь к SpaceX, постоянно обсуждаем ее в негативном свете, а сейчас она выручает нас. Я чувствую себя униженно и в шоке", — заявил источник.

Астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор прибыли на МКС в начале июня с намерением пробыть там неделю. Однако из-за технических сбоев в корабле Boeing Starliner их миссия затянулась. После того как Boeing не смогла предложить безопасные и приемлемые для NASA варианты возвращения экипажа на Землю, руководство агентства обратилось за помощью к компании Илона Маска.

В результате Уильямс и Уилмор планируют вернуться на Землю в феврале 2025 года в рамках экспедиции Crew-9 — девятого пилотируемого полета космического корабля Crew Dragon.

